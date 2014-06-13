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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 14:23 BJT

韩国股市：创七周最差单日表现，奥巴马对伊发军事打击警告令外资离场

路透首尔6月13日 - 韩国股市周五录得七周来最差单日表现，美国总统奥巴马称美军可能在伊拉克发动军事打击后，海外资本纷纷抛盘。

海外投资者卖超2,540亿韩元(2.4963亿美元)股票，是22个交易日以来首次净卖超。

韩国综合股价指数 收低1%，报1,990.85点，是4月25日收挫1.3%以来的最大单日百分比跌幅。韩国股市周线收低0.2%。(完)
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