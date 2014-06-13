版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 14:28 BJT

日本股市：企业税调降憧憬激励大盘收高，伊拉克因素带动石油股劲扬

路透东京6月13日 - 日本股市日经指数周五收高，由盘初触及的两周半低点反弹，因时事通讯社报导称，首相安倍晋三计划周五稍晚宣布有关调降企业税的政策。

日经指数 收涨0.8%，至15,097.84点，稍早曾跌至14,830.99，创6月2日以来最低。日经指数本周共涨0.1%，连续第四周录得涨幅。

石油类股大涨，因伊拉克动乱引发石油供应受挫疑虑，原油价格周四跳涨至九个月高位。

东证股价指数 涨0.5%，至1,243.97点，JPX日经400指数 涨0.5%，至11,323.47点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐