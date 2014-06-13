日本股市：企业税调降憧憬激励大盘收高，伊拉克因素带动石油股劲扬

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透东京6月13日 - 日本股市日经指数周五收高，由盘初触及的两周半低点反弹，因时事通讯社报导称，首相安倍晋三计划周五稍晚宣布有关调降企业税的政策。
日经指数 收涨0.8%，至15,097.84点，稍早曾跌至14,830.99，创6月2日以来最低。日经指数本周共涨0.1%，连续第四周录得涨幅。
石油类股大涨，因伊拉克动乱引发石油供应受挫疑虑，原油价格周四跳涨至九个月高位。
东证股价指数 涨0.5%，至1,243.97点，JPX日经400指数 涨0.5%，至11,323.47点。(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)