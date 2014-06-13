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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 14:43 BJT

澳洲股市：收于三周半低位，连续第三周下跌

路透悉尼6月13日 - 澳洲股市周五下跌0.4%至三周半低点，受前20大绩优股下滑拖累，此前伊拉克内战升级疑虑拖累美股隔夜挫跌。

澳股指标S&P/ASX 200指数 下跌23.7点，收报5,405.1点，稍早降至两个月低点后小幅反弹。该指数周四下滑0.5%；本周收低1.1%，为连续第三周下跌。(完)
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