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债券 | 2014年 6月 13日 星期五 14:39 BJT

南非评等：惠誉将南非评级展望从稳定调至负面，确认评级为“BBB”

路透伦敦6月13日 - 评级机构惠誉将南非评级展望从“稳定”调降为“负面”，并确认长期外币与本币发行人违约评等(IDR)分别为“BBB”和“BBB+”。

惠誉并确认南非优先无担保外币和本币债券“BBB”和“BBB+”的信用评级。

南非国家上限评等确认为“A-”，短期外币IDR评级为“F3”。(完) (编译 石冠兰 审校 张若琪)
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