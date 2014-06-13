更新版 1-中国房地产：1-5月投资销售持续减速，下行风险不容忽视

* 1-5月房地产开发投资增速继续下行

* 新开工和销售同比仍处于负值

* 房地产下行压力不减

* 是宏观经济最大不确定因素 (新增更多评论和数据细节)

路透北京6月13日 - 最新数据显示中国房地产投资、销售等多项指标持续减速，房企开工积极性亦不高，凸显房地产下行风险仍未消除，依然是中国经济增长的最大不确定因素。

中国国家统计局周五公布，中国1-5月房地产开发投资同比增长14.7%，自前四月增速16.4%进一步下滑，已远不及去年全年近20%的增速。

“红五月”不红的现实感受也在数据上得以印证，前五月商品房销售面积和销售额继续扩大跌幅，分别下降7.8%和8.5%；代表开发商对楼市前景判断的房屋新开工面积同比仍处于负值，为下降18.6%。

“目前来看房地产是经济最大的不确定因素，”银河证券首席经济学家潘向东表示，当前房地产走势将由市场行为决定，而市场还处于僵持状态，需要进一步观察。

齐鲁证券宏观分析师罗文波认为，当前房地产多为量的调整，而价格波动并不大，显示出还未进入深度调整期，“预计三季度末，由于房地产商的现金流吃紧，会出现价格的波动，届时也会对投资产生冲击。”

今年以来，中国楼市政策面平静，市场高位回调，进入传统旺季4、5月也未有改善，成交量始终没见明显好转。而房价延续两年的升势已开始动摇。中国指数研究院公布的5月百城新建住宅均价环比24个月来首度下行，易居一手房价格288指数环比亦连两个月下跌。

在政策面总体平静，市场僵持，资金面改善不明显的情况下，不少人士担心房地产放缓的局面会延续一段时期。

中金债券研究团队在数据公布后发布报告称，房地产下行风险仍在快速释放期；在高基数效应下，预计6月房地产销量同比增速仍会继续下滑。

不过，中金同时指出，一些积极因素也在发酵。从个人按揭贷款量来看，5月比4月有小幅回升，如果未来几个月个人按揭贷款发放量和进度有所提高，对居民的购房需求会形成一定支撑，销量的同比增速跌幅可能逐步放缓甚至逐步企稳。

**供给高企问题突出**

上海易居房地产研究院研究员严跃进则表示，目前信贷支持力度不大，房企资金面开始吃紧，但降价情况并不普遍，房企仍处于煎熬中，期待观望情绪能有所缓解。

他认为，今年在政策面平稳的情况下房地产持续回调，还是受资金恶化的影响。预计二、三季度会开始企稳，“购房需求并没有消失，只是被压抑，存在爆发点，比如在信贷松动的情况下就可能释放。”

另一方面，由于需求持续观望，房企又加快推盘，供给高企的问题愈加突出。最近中国家庭金融调查与研究中心(CHFS)一份报告更是加剧了对高库存的担忧。该报告称2013年中国城镇地区整体住房空置率为22.4%，较2011年提高1.8个百分点。

尽管包括华远地产 董事长任志强在内的一些业内人士对上述报告数据统计方式、可信度表示质疑，但也有人指出在缺乏相关数据的情况下，该报告能提供一些参考，且其中所反映的趋势，如有购房意愿和能力的人整体递减，是确实存在的。

易居本周发布的新建商品住宅库存报告显示，截至5月底，35个城市新建商品住宅库存再创历史新高，库存面临“压力山大”的窘境。同时，35个城市新建商品住宅存销比为16.5个月，存销比指标在继续恶化，意味着消化现有库存需要16.5个月。

迫于房地产的下行压力，不少地方政府已对调控政策采取微调，以期支撑当地楼市，但业内人士认为，在信贷环境没有明显改善的情况下，这种地方微调收效甚微。

浏览地方微调房地产政策背景资料，点选

包括央行和银监会在内的监管层均已表示要加大对房贷的支持，尤其要满足首套房贷款需求。但就目前状况来看，尚未出现明显好转。（完）

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站 www.stats.gov.cn/ (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)