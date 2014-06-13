版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 15:00 BJT

新闻稿：2014年5月份中国社会消费品零售总额增长12.5%--国家统计局

路透北京6月13日 - 以下是中国国家统计局周五公布的“2014年5月份社会消费品零售总额增长12.5%”的全文：

2014年5月份，社会消费品零售总额21,250亿元人民币，同比名义增长12.5%（扣除价格因素实际增长10.7%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额10,560亿元，增长9.9%。1-5月份，社会消费品零售总额103,032亿元，同比增长12.1%。其中，限额以上单位网上零售额1,435亿元，增长53.2%。 　　按经营单位所在地分，5月份，城镇消费品零售额18,401亿元，同比增长12.3%；乡村消费品零售额2,849亿元，增长13.9%。1-5月份，城镇消费品零售额89,014亿元，同比增长11.9%；乡村消费品零售额14,018亿元，增长13.1%。 　　按消费形态分，5月份，餐饮收入2,247亿元，同比增长11.0%；商品零售19,003亿元，增长12.7%。1-5月份，餐饮收入10,728亿元，同比增长10.2%；商品零售92,304亿元，增长12.3%。 　　在商品零售中，5月份，限额以上单位商品零售9,650亿元，增长10.1%。1-5月份，限额以上单位商品零售46,611亿元，增长10.1%。(完)

原文链接 here (发稿 谢衡；审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐