新闻稿：2014年5月份中国社会消费品零售总额增长12.5%--国家统计局

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透北京6月13日 - 以下是中国国家统计局周五公布的“2014年5月份社会消费品零售总额增长12.5%”的全文：
2014年5月份，社会消费品零售总额21,250亿元人民币，同比名义增长12.5%（扣除价格因素实际增长10.7%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额10,560亿元，增长9.9%。1-5月份，社会消费品零售总额103,032亿元，同比增长12.1%。其中，限额以上单位网上零售额1,435亿元，增长53.2%。 按经营单位所在地分，5月份，城镇消费品零售额18,401亿元，同比增长12.3%；乡村消费品零售额2,849亿元，增长13.9%。1-5月份，城镇消费品零售额89,014亿元，同比增长11.9%；乡村消费品零售额14,018亿元，增长13.1%。 按消费形态分，5月份，餐饮收入2,247亿元，同比增长11.0%；商品零售19,003亿元，增长12.7%。1-5月份，餐饮收入10,728亿元，同比增长10.2%；商品零售92,304亿元，增长12.3%。 在商品零售中，5月份，限额以上单位商品零售9,650亿元，增长10.1%。1-5月份，限额以上单位商品零售46,611亿元，增长10.1%。(完)
原文链接 here (发稿 谢衡；审校 黄凯)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)