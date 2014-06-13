新闻稿：2014年1-5月全国固定资产投资增长17.2%--国家统计局

2014年1-5月份，全国固定资产投资（不含农户）153,716亿元人民币，同比名义增长17.2%，增速比1-4月份回落0.1个百分点。从环比速度看，5月份固定资产投资（不含农户）增长1.32%。 分产业看，1-5月份，第一产业投资3,296亿元，同比增长20.8%，增速比1-4月份回落0.4个百分点；第二产业投资64,594亿元，增长14%，增速回落0.5个百分点；第三产业投资85,826亿元，增长19.5%，增速提高0.3个百分点。 第二产业中，工业投资63,499亿元，同比增长14%，增速回落0.6个百分点；其中，采矿业投资4,018亿元，增长7.4%，增速提高0.5个百分点；制造业投资53,044亿元，增长14.2%，增速回落1个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资6,437亿元，增长17%，增速提高2.9个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力）24,681亿元，同比增长25%，增速比1-4月份提高2.2个百分点。其中，水利管理业投资增长36.4%，增速提高0.6个百分点；公共设施管理业投资增长26.1%，增速提高1.5个百分点；道路运输业投资增长24.3%，增速提高0.4个百分点。铁路运输业投资增长8.3%，增速回落0.3个百分点。 分地区看，1-5月份，东部地区投资75,191亿元，同比增长16.2%，增速比1-4月份回落0.1个百分点；中部地区投资41,102亿元，增长19.3%，增速回落0.4个百分点；西部地区投资36,547亿元，增长18.4%，增速提高0.2个百分点。 分登记注册类型看，1-5月份，内资企业投资145,504亿元，同比增长18.2%，增速比1-4月份回落0.2个百分点；港澳台商投资3,848亿元，增长4.5%，增速提高3个百分点；外商投资3,833亿元，下降0.1%，1-4月份为增长2.2%。 从项目隶属关系看，1-5月份，中央项目投资6,641亿元，同比增长8.7%，增速比1-4月份提高3个百分点；地方项目投资147,076亿元，增长17.6%，增速回落0.2个百分点。 从施工和新开工项目情况看，1-5月份，施工项目计划总投资659,278亿元，同比增长13.2%，增速比1-4月份提高0.1个百分点；新开工项目计划总投资125,573亿元，同比增长12.7%，增速回落0.1个百分点。 从到位资金情况看，1-5月份，固定资产投资到位资金185,835亿元，同比增长13%，增速比1-4月份提高0.5个百分点。其中，国家预算资金增长19.7%，增速比1-4月份提高1.2个百分点；国内贷款增长13.5%，增速提高1.6个百分点；自筹资金增长16.1%，增速提高0.1个百分点；利用外资下降10.4%，降幅扩大0.6个百分点；其他资金下降1.2%，降幅缩小0.6个百分点。（完）