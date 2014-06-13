新闻稿：中国5月规模以上工业增加值同比增长8.8%--国家统计局

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透北京6月13日 - 以下是中国国家统计局周五公布的“2014年5月份规模以上工业增加值增长8.8%”的全文：
2014年5月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比4月份加快 0.1个百分点。从环比看，5月份比上月增长0.71%。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长8.7%。 分三大门类看，5月份，采矿业增加值同比增长4.3%，制造业增长9.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.6%。 分经济类型看，5月份，国有及国有控股企业增加值同比增长6.1%，集体企业增长5.0%，股份制企业增长10.3%，外商及港澳台商投资企业增长6.5%。 分行业看，5月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长9.6%，纺织业增长7.7%，化学原料和化学制品制造业增长10.8%，非金属矿物制品业增长10.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.4%，有色金属冶炼和压延加工业增长14.2%，通用设备制造业增长10.0%，专用设备制造业增长4.0%，汽车制造业增长13.4%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长14.1%，电气机械和器材制造业增长8.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%，电力、热力生产和供应业增长3.5%。 分地区看，5月份，东部地区增加值同比增长8.3%，中部地区增长8.7%，西部地区增长10.8%。 分产品看，5月份，多种产品同比增长。其中，钢材9682万吨，增长6.1%；水泥23427万吨，增长3.2%；十种有色金属351万吨，增长3.6%；乙烯140万吨，增长4.1%；汽车212.5万辆，增长12.2%；轿车114.2万辆，增长12.7%；发电量4416亿千瓦时，增长5.9%；原油加工量4033万吨，增长3.5%。 5月份，工业企业产品销售率为97.8 %，与上年同期持平。工业企业实现出口交货值9,889亿元人民币，同比名义增长5.2%。（完）
原文链接 here (整理 谢衡; 审校 林高丽)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)