新闻稿：中国5月规模以上工业增加值同比增长8.8%--国家统计局

2014年5月份，规模以上工业增加值同比实际增长8.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比4月份加快 0.1个百分点。从环比看，5月份比上月增长0.71%。1-5月份，规模以上工业增加值同比增长8.7%。 分三大门类看，5月份，采矿业增加值同比增长4.3%，制造业增长9.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.6%。 分经济类型看，5月份，国有及国有控股企业增加值同比增长6.1%，集体企业增长5.0%，股份制企业增长10.3%，外商及港澳台商投资企业增长6.5%。 分行业看，5月份，41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长9.6%，纺织业增长7.7%，化学原料和化学制品制造业增长10.8%，非金属矿物制品业增长10.0%，黑色金属冶炼和压延加工业增长7.4%，有色金属冶炼和压延加工业增长14.2%，通用设备制造业增长10.0%，专用设备制造业增长4.0%，汽车制造业增长13.4%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长14.1%，电气机械和器材制造业增长8.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.9%，电力、热力生产和供应业增长3.5%。 分地区看，5月份，东部地区增加值同比增长8.3%，中部地区增长8.7%，西部地区增长10.8%。 分产品看，5月份，多种产品同比增长。其中，钢材9682万吨，增长6.1%；水泥23427万吨，增长3.2%；十种有色金属351万吨，增长3.6%；乙烯140万吨，增长4.1%；汽车212.5万辆，增长12.2%；轿车114.2万辆，增长12.7%；发电量4416亿千瓦时，增长5.9%；原油加工量4033万吨，增长3.5%。 5月份，工业企业产品销售率为97.8 %，与上年同期持平。工业企业实现出口交货值9,889亿元人民币，同比名义增长5.2%。（完）