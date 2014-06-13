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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 15:18 BJT

全球金市：钯金和铂金略作反弹，南非工会与矿商即将达成工资协议

0637 GMT时现货钯金 上涨3.25美元至每盎司825.25美元。周四钯金曾下跌约4%至三周低点814.70美元，而在这之前的一天则升至13年半高位。

钯金或将录得五周来首次周线下滑，但交易员表示，全球供给短缺和价格修正将继续支撑钯金价格。

一位在东京的实货交易员说：“从基本面看，相较于供给需求仍然很强劲。”

“即便是价格很高了，实货消费者也还是需要买入钯金，尤其是汽车催化剂行业。”

现货铂金 上涨12.80美元至1,447.30美元，周四曾下跌近3%，创下去年6月来最大单日降幅。

现货金 下跌1.36美元至每盎司1,271.50美元，不过伊拉克国内的战事或提振其避险魅力。

美国期金 报1,271.60美元，下跌2.40美元。

--------------------------0637 GMT--------------------------

价格 变动 涨跌% 年内迄今变动% 成交量

现货金 1271.50 -1.36 -0.11 5.52

现货银 19.52 0.03 +0.15 0.57

现货铂金 1447.30 12.80 +0.89 5.84

现货钯金 825.25 3.25 +0.40 15.74

COMEX期金 1271.60 -2.40 -0.19 5.81 15330

COMEX期银 19.53 0.00 +0.00 0.83 6357

汇率

欧元/美元 1.3568

美元指数 102.02

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/王洋; 审校 石冠兰/田建华)
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