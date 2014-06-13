中国房地产：更多违约个案可能发生，影子银行仍有存在必要--世邦魏理仕

路透香港6月13日 - 国际物业顾问--世邦魏理仕周五发表报告称，随着中国央行开始介入遏制影子银行的发展，料影子银行的信贷很可能大幅收紧，中国地产界可能出现更多的违约个案，但相信这些个宗数只会维持于中央接受的有限程度，以确保贷款人更严谨控制贷款质量及额度。

该行并认为，在未来一段时间，中国的影子银行仍有存在的必要，以提供银行以外更广泛的服务。

世邦魏理仕在最新研究报告《中国影子银行及其对地产市埸的影响》中指出，过去数年中国发展商愈来愈依重影子银行作为贷款来源，因中央政府2010年开始实施楼市调控措施，银行在借贷上的态度变得更保守，新股发行活动亦暂停，令发展商未能在股票市场融资。大部分上市发展商仍然能于银行取得借贷和进行融资，但中小型发展商则愈来愈困难。因此，小型发展商需透过预售作为主要集资来源，但预售收入却受中央的调控措施而影响。

报告续称，今年中国经济增长继续疲弱，令住宅市场雪上加霜，二、三线城市的中小型发展商一向依赖预售作融资模式，但面对楼市下行周期及市场上流动资金减少，将令风险增加。今年以来，内地出现若干违约贷款，当中有涉及地产行业，令很多于二三线城市的发展商成为市场焦点。

不过，世邦魏理仕相信，中国地产行业的违约个案宗数应只会维持于中央接受的有限程度，该行亦留意到中央政府近月已实施数项措施以支撑市场，例如据报个别城市政府已推出＂限降令＂及放宽＂限购令＂，以减轻住宅物业降价的压力。

＂这些措拖表明中央政府有意透过微调方法刺激市场，以鼓励对住宅的实际需求，并欲于某些指定的市场保特市场流动。＂世邦魏理仕亚太区研究部资深董事蔡咏嘉称。

＂中国有充裕的外汇储备和庞大的国有资产，故此我们相信中国政府有能力对行业给予支援。地产界的违约个案并非只是一个市场问题，而是一个政治性议题，并依赖中央政府的决策。＂她说。

该行表示，短期而言，尽管解决借贷市场过度膨胀及问题贷款仍存在不明朗因素，惟中国长远经济增长前景仍大致看好。目前的情况正好为投资者在供需较平衡的一线城市制造机会，以低价争取有较佳回报增长的借贷条款。

＂对投资基金及股票投资者而言，目前是开始物色较吸引的住宅投资项目，因为不少发展商正在寻求融资方案。但这仅限于需求炽热及土地供应较平均的一线城市。＂世邦魏理仕亚太区资本市场执行董事Nick Crockett说。

他称，私募基金亦可趁机参与更多结构性交易，为发展商提供更多资本。除了发展项目的股权之外，投资者亦可参与一些有债权成份的投资结构交易，或售后赎回期权以增加风险调整的投资回报。另外，投资者亦可出任项目的股本伙伴，但行使回购期权，以将股权转为借款。

世邦魏理仕认为，市场仍有需要影子银行担任银行系统的相属角色，以提供银行以外更广泛的服务，以配合中国经济不断增长及变得复杂的环境。

＂影子银行看似深渊，但它并非中国独有。事实上全球最大规模的影子银行在美国及英国。此外，对中国等大国来说，坏账是不能避开的问题。影子银行实有赖政府建立一个具体而可行的法律制度监管贷款违约及破产。＂蔡咏嘉说。