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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 17:44 BJT

修正-《中国企业债发行日程表》--6月13日

(更正：标题日期应为“13日”，非“12日”)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )    

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日      年利率    主体评级  发行时间   主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)   
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*山东宏河矿业   3.6      7    6/20簿记建档   上限9.00%    AA-    6/23-6/25   东方花旗证券 
集团    (第3-7年末每年偿还20%本金/以煤矿采权提供抵押担保/邹城市资产经营公司提供担保) 
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*孝感市高创      8       7    6/20簿记建档   上限9.00%    AA     6/23-6/27    长江证券
投资       (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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*神木县国资     15       7    6/20簿记建档   上限7.90%    AA+    6/23-6/25    银河证券
运营公司       (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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*大石桥市城建投 10       7    6/20簿记建档   上限8.00%    AA     6/23-6/25    光大证券
                (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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阿拉尔市新鑫    10       8    6/13簿记建档   上限7.90%    AA     6/16-6/18    信达证券
国有资产经营 (第3-7年末每年偿还15%本金,第8年末偿还25%本金)
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湖南常德市      10       7    6/13簿记建档   上限7.50%    AA     6/16-6/18    广发证券
德源投资开发     (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保)
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合肥滨湖新区    20       5    6/12簿记建档     *6.35%    AA+     6/13-6/19    华林证券
建设投资     (第3、4、5 年末按发行总额30%、30%和40%的比例偿还本金)
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桂林临桂新区    10       7    6/12簿记建档     *6.90%     AA     6/13-6/19    国海证券
城市建设投资  (第3-7年末每年偿还20%本金)             
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上海崇明建设    10       6    6/12簿记建档     *6.40%     AA     6/13-6/19    国金证券
投资发展有限公司(第3-6年末每年偿还25%本金)             
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昆明滇池        18       7    6/16簿记建档       --       AA+    6/17-6/19 摩根士丹利华鑫证券
投资有限公司        (第3-7年末每年偿还20%本金)
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日照经济技术     9       7    6/16簿记建档  *上限7.30%    AA     6/17-6/19    海通证券
开发区国资经营管理  (第3-7年末每年偿还20%本金/日照港集团提供担保)
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池州市贵池    9.5        7    6/13簿记建档   上限8.10%    AA-    6/16-6/20    民生证券
金桥资产经营发展  (第3-7年末每年偿还20%本金/以土地使用权抵押担保)   
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长兴交通        6        7    6/13簿记建档   上限7.40%    AA     6/16-6/20    国信证券
投资集团        (第3-7年末每年偿还20%本金)
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河北宣化北山     6       7    6/16簿记建档   上限8.90%    AA-    6/17-6/20    天风证券
工业园投资公司      (第3-7年末每年偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保)
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河北顺德        18       7    6/17簿记建档   上限7.80%    AA     6/18-6/20    广发证券
投资集团       (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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广西铁路投资    10      10    6/17簿记建档   上限8.10%    AA+    6/18-6/20    国开证券
(集团)         (第7年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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重庆市渝南      15       7    6/16簿记建档   上限8.50%    AA     6/17-6/23    华林证券
资产经营公司        (第3-7年末每年偿还20%本金)
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济南高新        8        7    6/18簿记建档   上限7.50%   AA+     6/19-6/23   国泰君安证券
控股集团       (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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重庆市长寿      7        7    6/18簿记建档   上限7.95%    AA     6/19-6/23    广州证券
生态旅业开发公司  (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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赤峰城市基础    8        7    6/18簿记建档      --        AA     6/19-6/23    平安证券 
设施投资开发      (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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舟山市普陀区   17       8     6/19簿记建档  上限8.00%    AA      6/20-6/24    财通证券
国资投资经营公司   (第3-7年末每年偿还15%本金，第8年末偿还25%本金) 
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漳州市九龙江    7       7     6/19簿记建档     --        AA      6/20-6/24    平安证券
建设有限公司    (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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江苏金桥        7        7    6/18簿记建档   上限7.10%    AA     6/19-6/25    兴业证券
盐化集团     (附第4年末投资者回售选择权/以国有土地使用权资产进行抵押担保)
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如东县东泰     11       7     6/19簿记建档  上限7.20%    AA      6/20-6/25    宏源证券
社会发展投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) 
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广西百色开发    7        7    6/19簿记建档  上限8.50%    AA      6/20-6/26    恒泰证券
投资集团      (第3-7年末每年偿还20%本金) 
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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扬州市中小企业    1.9    6    6/16簿记建档    上限8.80%    AA+      6/17-6/23   江海证券
                   (附第3年末发行人上调或下调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:

发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率     主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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淮安清河新区      5       4     6/18簿记建档  上限7.70%     AA      6/19-6/23   交通银行
投资发展有限公司   (附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权)
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注: 表示新增。(完) 


 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
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