日本央行周五维持货币政策不变，而且对海外经济体成长的看法略趋乐观，暗示对日本 经济可以在不增加额外刺激的情况下于明年实现通胀率目标抱有希望。日本央行一致投票通 过维持每年增加60-70万亿日圆基础货币的承诺不变，符合外界预期。 英国央行总裁卡尼表示，英国利率可能比金融市场的预期更早调升，意外地严词警告货 币政策可能在几个月内就开始紧缩。卡尼同时指出，央行下周将谨慎评估应对楼市风险的功 过，包括不为人所乐见的放宽抵押贷款承作标准。 欧洲央行公布月报，重申必要时迅速采取进一步政策举措的决心，并称认为欧元区并没 有显现迫在眉睫的通缩风险。 欧洲央行(ECB)管委兼斯洛文尼亚央行总裁Bostjan Jazbec周四表示，欧洲央行正在评 估是否需要追加经济刺激措施，并称他支持在必要时买入大量资产。 印尼央行一如广泛预期维持指标利率在7.50%不变，以支撑经济，因出口走软并给经常 帐带来压力。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.50% 2013年5月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西 隔夜政策利率3.00% 2011年5月5日升25基点 亚 新西兰 官方指标利率3.25% 2014年6月12日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.50% 2012年10月25日降25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.15% 2014年6月5日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.75% 2013年12月17日降25基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率7.50% 2014年4月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.5% 2014年1月29日升50基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.2 5%。(完) (整理 艾茂林; 审校 田建华)