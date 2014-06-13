《焦点》微刺激让中国5月数据略显暖意，下行步伐有所放缓

* 5月规模以上工业增加值同比增长8.8%，消费增长12.5%

* 1-5月固定资产投资同比增长17.2%，增速继续小幅回落

* 房地产投资下降明显，经济下行压力仍大但降幅有所放缓

* 5月整体数据显示宏观经济改善，二季度经济增速料持稳

发稿 北京中文部； 撰写 侯向明

路透北京6月13日 - 中国经济受一连串稳增长的微刺激政策带动终于放缓下行步伐。周五公布的投资消费均呈相对平稳态势，不过持续下滑的房地产投资仍是中国经济下行压力较大的最大不确定因素，并带动1-5月固定资产投资创下自2011年新统计口径以来的最低。

分析师预计，随着稳增长举措的进一步落实，定向刺激政策频率加快，以及外需复苏、政府以及基建支出进度加快，能够一定程度上弥补楼市下滑对经济的影响，随着市场预期的改善，预计二季度数据会继续回暖。

“从数据看经济止住一季度的下降势头企稳，大方向偏稳。三驾马车方面，投资仍有压力，但消费和出口均回升，预计后两项未来会延续升势，对稳增长起到积极作用。”银河证券首席经济学家潘向东说。

他认为，投资主要还是受地方政府投资以及房地产投资的拖累，不过也有积极因素，比如近期10省市获准定向发债，估计部分资金就投向保障房建设，对地方经济能起到一定托底作用。另外定向宽松也释放一定流动性，对投资有积极影响。预计全年经济维持平稳格局，季度GDP增速在7.3-7.5%波动。

中国5月规模以上工业增加值同比增长8.8%，持平路透预估；社会消费品零售总额增长12.5%，增幅高于预估。

不过1-5月固定资产投资同比增长17.2%，延续了今年以来的下滑态势，并且创下统计局2011年新的统计口径以来低点。其中1-5月房地产开发投资同比增速进一步回落至14.7%，不过政府基建投资累计增速达到25%，相比4月提高2.2个百分点。

民生证券表示，5月央行通过再贷款、定向宽松支持稳增长，5月基建投资当月提升至23%。但基建投资的回升只是有限对冲房地产投资的下滑，整体投资增速仍然出现小幅回落。

欲览工业增加值图表，请点击：link.reuters.com/xax99v

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**5月整体数据尚稳**

从此前公布的5月外贸，物价以及刚刚公布的投资消费等数据综合判断，得益于近期的一系列微刺激和定向宽松举措，中国经济的下行压力有所减轻，数据显出好转迹象。

“5月整体的数据都显现出中国宏观经济企稳改善的迹象，这里面的原因包括外部经济环境的改善，对出口的拉动；也包括中国已经出台的一些微刺激和定向宽松的政策，开始发挥作用。”首创证券研究所所长王剑辉说。

中国5月出口同比增速达7%回归正常，而进口则意外小幅下滑，致贸易顺差创下逾五年来 单月新高 。

澳新银行报告亦称，实体经济数据和出口数据均显示，尽管下行风险仍存在，但中国经济可能已经触底。最近国务院呼吁加快投资和推进经济结构改革也开始初见成效。

中金债券团队的报告也指出，5月份经济数据总体来看符合预期甚至小幅好于预期，有去年基础效应，也有定向政策发力带来的稳增长效果。

“前瞻性的看，随着定向刺激政策频率加快，在外需复苏拉动出口、政府加快支出进度以及基建增速加快的情况下，能够一定程度上弥补房地产市场销售和投资的低迷，经济有望企稳小幅回升。”报告称。

不过，持续下滑的房地产投资仍是拉动中国经济下行的重要力量。民生证券宏观团队亦认为，库存高，表外融资受限，融资约束趋紧，促使房地产投资增速不断下行，未来还有下行空间。

**政策偏重定向刺激**

尽管5月整体趋稳的宏观数据有助于改善市场的悲观预期，但房地产市场的不确定性也让中国经济难言乐观，后续的微刺激政策仍会倾向于定向加力。

中国国务院总理李克强周二表示，要不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。

“以目前宏观数据看，政府不需要再提前出台任何刺激或宽松政策，应根据未来经济实际走势，对宏观政策做灵活调整。”首创证券王剑辉表示。

银河证券的潘向东对此表示认同。他称，政策预计还是会边走边看，根据经济运行来预调微调。目前来看房地产是最大的不确定因素，而其走势将由市场行为决定，目前市场还处于僵持状态，需要进一步观察。因而也没有立即出政策的必要。

浦发银行金融市场部曹阳就认为，中国经济自主性增长动力仍弱，但政府托底经济的意愿和能力仍在。未来政府仍扩大基建稳定投资，并可能通过定向再贷款、改变存贷比等来激励商业银行信贷扩张。在经济底线思维下，预计2、3季度经济有望企稳，但未来复苏可持续性需要观察。