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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 16:52 BJT

台湾汇市：台币随股市连三贬，交易偏少未有明确方向

* 台币连三日收贬
    * 实质交易相当窄缩
    * 下周实质交易区间估在29.950-30.050

    路透台北6月13日 - 台币兑美元  周五收盘微贬，是第三日收跌。交易
员说，台币同韩元 一样并未显露明显方向，在股市下跌中略微走弱。出口商在30
附近抛汇限缩了台币的跌幅。
    
    交易员称，这两日汇市的交易量并不大，交易清淡。而外资的买卖美元力道都有，全周
看来仍偏向汇入。虽然人民币周五展现强势，但和台币的关连度低，台币可能还是要看韩元
的方向。
    
    〞韩元也没有再升了，方向不明显，〞一位本地商银交易员说。
    
    另一外商银交易员说，国际市场的风险偏好降低，不利台币走势，但是全周看来外资仍
偏向汇入，台币贬幅有限，估计下周走势黏滞，预估在29.950-30.050。
    
    韩元 今日收在平盘附近，今日收盘在1,017.8，上日收盘在1,017.7。 
      
   中国人民币兑美元 周五继续大幅走升，一度涨至6.2056元。中间价微涨但整
体趋稳态势不改，成交价格高开后继续受结汇盘支撑而走高，接近6.2元后升势稍缓。本地
时间1642成交在6.2107，上收市价在6.2185。
             
     今日台币实质交易区间在29.990-30.010，上日则在29.993-30.016。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月期美元/台币换汇点较上日变化
不大；一个月远汇报价 在29.960/29.970左右，上日纽约盘收在29.980。
    
    台湾股市周五连续第二日收低，跌破五日均线支撑。分析师指出，主要因伊拉克紧张局
势令风险偏好降低，不过台股拉回幅度有限，多头仍掌握盘势。外资及陆资在台股买超14.9
2亿台币，连续第七个交易日买超共计209.81亿台币。 
 
    
    本周全球重要经济事件及数据如下：     
    6/13(五)：欧元区第一季就业人口、4月贸易收支；美国5月PPI和核心PPI；美国路透/
密西根大学消费者信心指数6月初值。IMF召开新闻发布会,公布对瑞典经济形势的年度评估
报告；瑞典央行理事会全体会议。    

    下周全球重要经济事件与数据包括：
6/16(一)：欧元区5月通胀率终值、美国6月纽约联邦储备银行制造业指数、美国5月工业生
産、制造业産出和産能利用率、美国6月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、IMF发布
美国经济年度评估、俄罗斯央行召开议息会议；
6/17(二)：英国5月CPI、PPI购入指数和産出指数、德国6月ZEW经济景气判断指数和现况指
数、美国5月CPI和实质所得、房屋开工年率、美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行爲期两日
的议息会议、欧洲央行管理委员会会议、日本央行公布5月决策会议记录；
6/18(三)：中国5月70个大中城市住宅销售价格月度报告、韩国5月PPI、路透短观调查日本6
月制造业景气判断指数、美国FOMC宣布利率决定；
6/19(四)：英国5月零售销售、英国6月工业联盟(CBI)总工业订单差值、美国一周初请失业
金人数、美国6月费城联邦储备银行制造业指数、欧元集团会议；
6/20(五)：台湾公布5月外销订单年增率、德国5月PPI、意大利4月工业订单和工业销售、欧
洲经济暨财政事务理事会会议、日本央行总裁黑田东彦讲话。

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见             
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.053    30.045   29.990-30.059   30.045     5.19    6.81
                                                                       
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 美元/台币一个月期         -0.035/-0.025       -0.030/-0.020
 美元/台币六个月期         -0.180/-0.160       -0.165/-0.135
 (完)
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