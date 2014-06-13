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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 15:33 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元遭获利了结拖累回落，阻力位于0.87

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* 新西兰元多仓遭获利了结，拖累新西兰元/美元在亚洲盘跌至0.8656美元低点

* 0.8700为纽约尾盘及新西兰汇市盘初触及的五周高位(0.8401为上周触及的三个月低点)

* 新西兰央行7月有可能再升息25个基点，这是新西兰元的主要支撑

* 新西兰央行已在最近三次会议各升息25个基点

* 央行总裁惠勒称，乐见新西兰元下跌

* 新西兰元/美元5月初升至0.8779之后，惠勒发出干预汇市警告(完)
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