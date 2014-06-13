《汇市简讯》新西兰元/美元遭获利了结拖累回落，阻力位于0.87

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
0723GMT
* 新西兰元多仓遭获利了结，拖累新西兰元/美元在亚洲盘跌至0.8656美元低点
* 0.8700为纽约尾盘及新西兰汇市盘初触及的五周高位(0.8401为上周触及的三个月低点)
* 新西兰央行7月有可能再升息25个基点，这是新西兰元的主要支撑
* 新西兰央行已在最近三次会议各升息25个基点
* 央行总裁惠勒称，乐见新西兰元下跌
* 新西兰元/美元5月初升至0.8779之后，惠勒发出干预汇市警告(完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)