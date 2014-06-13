路透基点：山汰科技五年期融资案规模略降至11.35亿台币--TRLPC

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，山汰科技企业有限公司的五年期融资案规模已经从最初的11.5亿台币减少到11.35亿台币。
牵头行和簿记行台湾合作金库银行承贷5.75亿台币。
另有六家银行加入银团贷款。农业金库、台湾银行、第一商业银行和兆丰国际商业银行各自提供1亿台币。高雄银行和三信商业银行各自承贷8,000万台币。
签约预计将在6月完成。
该贷款现分为用于再融资的5.8875亿台币定期贷款A部分，用于修建厂房和购买机器的3.50亿台币定期贷款B部分、以及用于运营资本的1.9625亿台币循环贷款C部分。
一如此前报导，A部分和B部分的利率较一年期邮政储蓄利率加码56个基点，而C部分为加码85个基点。这三部分的税前利率最低为1.9%。
承贷3亿台币或以上的银行，可获得17个基点的先付费用以及牵头行头衔；承贷2-2.99亿台币的，可获得12个基点的先付费用；承贷1-1.99亿台币的，可获得5个基点的先付费用。
在3月21日前承贷的银行，可获得3个基点的奖励费。
若A部分或B部分动用额不足90%，C部分动用额不足70%，则有20个基点的承诺费。
A部分和B部分有两年的宽限期，将分七个半年期不等额偿还：分别偿还贷款总额的5%(1-5期)、30%(6期)和45%(7期)。
此项融资由借款公司董事长和一位大股东担保，担保品包括土地、厂房和设备。(完) (编译 洪曦; 审校 石冠兰)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)