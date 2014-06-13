路透基点：山汰科技五年期融资案规模略降至11.35亿台币--TRLPC

路透香港6月13日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，山汰科技企业有限公司的五年期融资案规模已经从最初的11.5亿台币减少到11.35亿台币。

牵头行和簿记行台湾合作金库银行承贷5.75亿台币。

另有六家银行加入银团贷款。农业金库、台湾银行、第一商业银行和兆丰国际商业银行各自提供1亿台币。高雄银行和三信商业银行各自承贷8,000万台币。

签约预计将在6月完成。

该贷款现分为用于再融资的5.8875亿台币定期贷款A部分，用于修建厂房和购买机器的3.50亿台币定期贷款B部分、以及用于运营资本的1.9625亿台币循环贷款C部分。

一如此前报导，A部分和B部分的利率较一年期邮政储蓄利率加码56个基点，而C部分为加码85个基点。这三部分的税前利率最低为1.9%。

承贷3亿台币或以上的银行，可获得17个基点的先付费用以及牵头行头衔；承贷2-2.99亿台币的，可获得12个基点的先付费用；承贷1-1.99亿台币的，可获得5个基点的先付费用。

在3月21日前承贷的银行，可获得3个基点的奖励费。

若A部分或B部分动用额不足90%，C部分动用额不足70%，则有20个基点的承诺费。

A部分和B部分有两年的宽限期，将分七个半年期不等额偿还：分别偿还贷款总额的5%(1-5期)、30%(6期)和45%(7期)。