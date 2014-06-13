伊拉克情势：逊尼派激进组织再攻占两座城镇，步步进逼巴格达

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透伊拉克巴古拜6月13日 - 伊斯兰逊尼派激进组织隔夜在伊拉克攻占更多地盘，进入东部Diyala省两处城镇。美国总统奥巴马考虑军事打击，阻止他们向首都巴格达进军。
消息人士说，在安全部队弃守之后，Saadiyah镇和Jalawla镇就落入反叛份子手中，其他几个位于Himreen山区周边的村落也沦陷。
伊拉克和大叙利亚伊斯兰国(ISIL)武装激进份子，本周稍早越过北部城市摩苏尔(Mosul)，随后就向南朝巴格达推进。
“我不会排除任何可能，因为我们的确需要确定这些圣战者不会在伊拉克或叙利亚取得永久据点，”奥巴马在白宫被问及是否考虑实施空中打击时表示。不过政府官员稍后强调称，不会派出地面部队。 (完)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)