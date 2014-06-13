伊拉克情势：逊尼派激进组织再攻占两座城镇，步步进逼巴格达

路透伊拉克巴古拜6月13日 - 伊斯兰逊尼派激进组织隔夜在伊拉克攻占更多地盘，进入东部Diyala省两处城镇。美国总统奥巴马考虑军事打击，阻止他们向首都巴格达进军。

消息人士说，在安全部队弃守之后，Saadiyah镇和Jalawla镇就落入反叛份子手中，其他几个位于Himreen山区周边的村落也沦陷。

伊拉克和大叙利亚伊斯兰国(ISIL)武装激进份子，本周稍早越过北部城市摩苏尔(Mosul)，随后就向南朝巴格达推进。