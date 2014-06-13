《全球汇市》美元/日圆小升，英国央行总裁提早加息言论推高英镑

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
“很难找到好的推动力来拉抬美元/日圆预期，”东京Brown Brothers Harriman的资深汇市策略师Masashi Murata称。
美元兑日圆 上涨约0.3%至101.97日圆，周四曾跌至101.60日圆。美元/日圆在日本央行政策决议公布前升至日高101.83日圆，但在决议公布后反应不大。
欧元兑日圆 涨幅相仿，报138.16日圆。
欧元兑美元 小幅上涨，报1.3568美元，再次力抗推向上周触及的四个月低点1.3503美元。欧洲央行上周公布一系列货币宽松措施，成为低一个采行负存款利率的主要央行。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3573 1.3551 +0.16 -1.25 1.3745
美元/日圆 101.83 101.70 +0.13 -3.30 105.30
欧元/日圆 138.23 137.81 +0.30 -4.43 144.63
美元/瑞郎 0.8962 0.8983 -0.23 +0.38 0.8928
英镑/美元 1.6980 1.6928 +0.31 +2.56 1.6556
美元/加元 1.0849 1.0850 -0.01 +2.16 1.0620
澳元/美元 0.9411 0.9424 -0.14 +5.59 0.8913
新西兰元/美元 0.8666 0.8686 -0.23 +5.61 0.8206
欧元/瑞郎 1.2167 1.2175 -0.07 -0.85 1.2271
欧元/英镑 0.7993 0.8003 -0.12 -3.66 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.0347 9.0648 -0.33 +2.12 8.8474
美元/挪威克朗 5.9840 5.9902 -0.10 -1.36 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/王洋/艾茂林/王冠中; 审校 蔡美珍/张若琪/石冠兰)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)