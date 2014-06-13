《全球汇市》美元/日圆小升，英国央行总裁提早加息言论推高英镑

“很难找到好的推动力来拉抬美元/日圆预期，”东京Brown Brothers Harriman的资深汇市策略师Masashi Murata称。

美元兑日圆 上涨约0.3%至101.97日圆，周四曾跌至101.60日圆。美元/日圆在日本央行政策决议公布前升至日高101.83日圆，但在决议公布后反应不大。

欧元兑日圆 涨幅相仿，报138.16日圆。

欧元兑美元 小幅上涨，报1.3568美元，再次力抗推向上周触及的四个月低点1.3503美元。欧洲央行上周公布一系列货币宽松措施，成为低一个采行负存款利率的主要央行。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3573 1.3551 +0.16 -1.25 1.3745

美元/日圆 101.83 101.70 +0.13 -3.30 105.30

欧元/日圆 138.23 137.81 +0.30 -4.43 144.63

美元/瑞郎 0.8962 0.8983 -0.23 +0.38 0.8928

英镑/美元 1.6980 1.6928 +0.31 +2.56 1.6556

美元/加元 1.0849 1.0850 -0.01 +2.16 1.0620

澳元/美元 0.9411 0.9424 -0.14 +5.59 0.8913

新西兰元/美元 0.8666 0.8686 -0.23 +5.61 0.8206

欧元/瑞郎 1.2167 1.2175 -0.07 -0.85 1.2271

欧元/英镑 0.7993 0.8003 -0.12 -3.66 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.0347 9.0648 -0.33 +2.12 8.8474

美元/挪威克朗 5.9840 5.9902 -0.10 -1.36 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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