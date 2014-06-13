更新版 1-台湾货币市场：分配不均令拆款略偏紧，跨月短票利率低点上移

* 资金分配不均状况未解，拆款资金较难取得

* 短票发行量大，跨月成交利率低点上移

* 两年存单标售符合预期，惟反映对利率风险审慎看待 (新增准备数据及存单发行细节)

记者 董永年

路透台北6月13日 - 台湾银行间短率区间周五大致持稳，惟跨月短票利率区间低点上移。资金调度人士表示，受银行间分配不均状况未解影响，今日资金状况略为偏紧。

中午标售100亿台币两年期存单加权平均得标利率为0.699%，大致符合市场预期，较上月标售的同天期存单0.694%走高0.5基点。 一大型银行资金调度人士表示，本次高标来到0.709%，较前月的0.700%走高，显示市场资金虽宽松令利率仍维持在相对低档，但对未来升息的风险还是审慎看待。

展望下周，市场交易人士指出，由于有近700亿台币的债券交割，且银行间资金分配不均的状况一时难以改善，预料下周二开出可跨月的两周拆款利率可能会升至0.45%以上，不排除高见0.50%。

“拆款有变紧，大型行库不能拆，感觉比较难拿钱。”一位大型票券商交易员说。

另一大型票券商交易主管称，其实整体资金还算宽裕，只是资金集中在几家银行手中。由于银行买票的意愿较高，因此跨月的资金主要集中来自短票，至于拆款还要观察下周的资金状况。

一大型公股银行交易员认为，由于下周有不少债券要交割，银行资金会更形趋紧，且进入中下旬，季底紧缩的心理因素会开始在市场发酵，短率区间高位应该有机会上移。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%，上日在0.387%；今日区间在0.295-0.420%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间在0.380-0.440%，同上日。

**短票区间低点上移**

短票市场方面，今日因发票量增加且拆款较难取得，令跨月短票的成交利率区间低点上移，成为0.59-0.61%。

票券商指出，银行、投信与寿险买票意愿都蛮高的，甚至在前一天即已框完。面对下周的资金情势，预料短票成交利率应该还是会维持在既有区间。

“票的钱能拿赶快拿，先拿先安心。”一位大型票券商交易员说。

另一大型公股银行交易员则称，由于没有太多需求，因此买票利率从0.61%起跳，预料下周利率也变动有限。

今日银行端月内自保短票利率大多成交在0.56-0.57%。投信和寿险月内短票利率交投则在0.57-0.58%。跨月的30天短票的成交利率主要落在0.59-0.61%，上日在0.58-0.60%，少数高见0.61%。

台湾央行今日共发行3,630.5亿台币存单，与今日存单到期金额3,637.5亿相较，存单发行余额减7亿台币。 下周央行存单到期共1兆320.55亿台币，分别是周一4,009亿，周二1,036亿，周三2,323.75亿，周四2,195.8亿以及周五756亿台币。

拆款中心资料 显示，周五超额准备负160亿台币，至周日累计超额准备为负1,262亿台币、加计前期1%的超额准备为825亿台币。

**RP利率持稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率大致平稳。交易员表示，经过本周银行密集的缴税之后，周末前资金稍有回笼，资金略显宽松。

交易员认为，下周的债券交割量非常大，不过银行端的资金存量应该还是很多，虽然因交割的因素将令资金流动大一点，但不致因此波动债券附买回利率，利率持稳的机会还是高一些。

〞下周的债券是应有尽有啦，但不怕会紧，毕竟本周都缴了那么多的税款了。〞一位大型证券商交易员表示。

本周三和周四为个人综合所得税上缴国库，初估金额达1,000余亿台币。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨月可成交至0.54-0.55%，利率大致不变；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，上日在0.63-0.64%。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月公司债利率成交见0.55-0.57%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%。

下周公债/公司债/金融债发行总额约682.5亿台币，发行情况为：周一中租迪和4.5亿公司债；周二绿意开发 3亿转换公司债；周三10年公债发行金额预计400亿、中国信托银行200亿金融债、联电 50亿公司债；周五中国输出银行10亿金融债、裕融企业 15亿公司债。