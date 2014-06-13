《中国信用市场观察》非标对M2干扰程度有望降低

作者 徐永

路透上海6月13日 - 中国广义货币供应量M2增速今年以来虽然持续低于14%，接近中国央行13%左右的目标操作区间，但前5个月的增量结构波动幅度明显高于过去5年，主要表现在非银金融机构存款月度变动较大，显示非标业务对货币供应量的干扰程度在今年有所上升。

欲浏览M2与一般存款之间差额变化图，请点选：link.reuters.com/vux99v

而随着127号文的实施和非标业务的压缩，非银存款对M2的干扰有望降低。5月新增信贷占比提高，已经显示了这种回归迹象，但非标业务压缩及伴随的非银金融机构存款来源比例一旦降低，支撑上半年债券牛市的宽资金+紧一般性存款局面，有可能面临向紧资金+紧一般性存款转化，整体而言利空流动性。

而是否能重回宽资金状态，可能有赖于表内信贷的扩张程度，5月表内信贷创逾10年来同期新高，可能是一种表内信贷放松的信号，但更明确的放松信号，在非标业务压缩后，可能需要诸如存贷比指标的同步调整，才能看到。

具体而言，财政性存款虽然纳入一般性存款，但其并不计入M2，2011年M2统计口径调整后，每个月的M2增量主要组成部分一般等于当月存款增量-财政性存款+现金变量+非存款类金融机构在存款类机构的存款-其他不纳入广义货币的存款等。

从上述对比图可以看到，2009年至2013年，除了2011年10月因M2统计口径调整出现了异常外，M2的增量与（存款-财政性存款）之间的差额，月度变化均比较规律，且年与年之间变化不大。

这种规律表现为，一般季月（3，6，9，12月）M2与一般性存款之间的负缺口会达到年内高点，这一般与商业银行过往季末考核及存款回流有关。

但2014年以来，两者之间无论是正缺口，还是负缺口，都明显超过之前五年，比如3月份，考虑财政性存款后，两者之间的负缺口超过1.2万亿元人民币，是2009年以来的新高。

而4月份一般性存款减少1.2万亿元，M2却反季节的增加超过8,000亿。在此之前2011年以来3年，M2在4月份的绝对增量都是为负的。

由于现金和其他部分的变化较小，M2的变化幅度主要受存款，财政性存款和非银金融机构存款三类存款影响，今年以来的大起大落，又尤其受最后一类影响。

基于今年以来利率市场化加速及社会融资规模的增长幅度，基本可以认为这些非银存款，与货币市场基金，以及信托贷款，资管理财等非标业务的发展有较大的关系。

5月127号文出台后，受资本金约束的非标业务遭到压缩，当月信贷在社融中的占比达到62%，高于去年同期的56%，也高于一季度的53.8%，M2增量与一般性存款之间的缺口，也较4月明显降低，并向之前五年均值回归。

可以预期，如果非标调控持续有效，作为央行货币政策调控的中间变量，M2的变化将回归传统贷款创造存款模式，更利于央行达成调控目标。

但从基本面而言，融资模式转向表内，就要求现有信贷额度管制及存贷比等约束指标及时作出调整，并同时受金融机构创新监管套利模式的程度影响。

**流动性可能有变**

对于债市而言，流动性方面，今年以来受一般性存款分流影响，呈现的是一般存款虽然增长乏力，但非银存款贡献了银行间的流动性，货币市场整体宽松。

在信贷额度控制放松和存贷比调整之前，如果非银机构存款的贡献比例下降，对银行间流动性是不乐观的，宽松局面可能会发生变化。

本周货币市场利率虽然没有明显走高，但短期国债已快速上行，长期国债受基本面影响变动不大，收益率曲线重新平坦化。

信用债方面，本周高收益债在前期积累一定涨幅后，出现阶段性调整，中高等级变化不大。后期交易所可能会对风险性高的公司债采取一定措施，这对高收益板块整体而言，可能是利空的。