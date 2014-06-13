欧洲汇市：英镑兑美元逼近五年高位，央行总裁称升息时间可能早于预期

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
英国央行加息可能至少比美国联邦储备理事会(美联储，FED)早六个月，而且与欧洲央行形成鲜明对比。欧洲央行上周降息，而且未来数月还可能放宽政策。
英国指标股指 开盘下跌，因加息预期打击地产股。而英镑短期利率期货<0#FSS:>全线下跌，暗示市场预期英国央行12月前首次升息。英镑隔夜银行间平均利率曲线 也表明英国央行或年底前加息一次，周四的曲线表明会在2015年第一季升息。
“在加息方面，英国央行或略微领先美联储，”德国商业银行的外汇分析师Lutz Karpowitz表示。“未来几个月宏观数据可能吸引特别关注。如果有数据暗示可能加息，那么就会进一步支撑英镑。”
英镑贸易加权指数 触及五年半新高，达到88.1。英国经济复苏过去一年已经推动该指数上升8%，因投资者消化对英国央行加息几率上升的预期。
欧元兑英镑 跌0.2%至0.7987英镑，为2012年11月以来最低。自欧洲央行上周四降息以来，欧元已经跌1.8%。
英国央行和欧洲央行政策前景迥异推动英国10年期公债 和可比德债 利差至1997年以来最阔水准。
英镑兑美元 升0.3%至1.6995美元，为5月6日触及1.6997高位以来的高点。若升穿1.6997，英镑将创2009年8月以来高位，多头目前上看1.70关口。
“英镑仍与市场利率预期变化密切相关，就像短期货币市场利率所表现的那样。我们预计英镑将上扬，我们仍上看1.75，”摩根士丹利在报告中称。(完)
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路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价