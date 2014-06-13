欧洲汇市：英镑兑美元逼近五年高位，央行总裁称升息时间可能早于预期

英国央行加息可能至少比美国联邦储备理事会(美联储，FED)早六个月，而且与欧洲央行形成鲜明对比。欧洲央行上周降息，而且未来数月还可能放宽政策。

英国指标股指 开盘下跌，因加息预期打击地产股。而英镑短期利率期货<0#FSS:>全线下跌，暗示市场预期英国央行12月前首次升息。英镑隔夜银行间平均利率曲线 也表明英国央行或年底前加息一次，周四的曲线表明会在2015年第一季升息。

“在加息方面，英国央行或略微领先美联储，”德国商业银行的外汇分析师Lutz Karpowitz表示。“未来几个月宏观数据可能吸引特别关注。如果有数据暗示可能加息，那么就会进一步支撑英镑。”

英镑贸易加权指数 触及五年半新高，达到88.1。英国经济复苏过去一年已经推动该指数上升8%，因投资者消化对英国央行加息几率上升的预期。

欧元兑英镑 跌0.2%至0.7987英镑，为2012年11月以来最低。自欧洲央行上周四降息以来，欧元已经跌1.8%。

英国央行和欧洲央行政策前景迥异推动英国10年期公债 和可比德债 利差至1997年以来最阔水准。

英镑兑美元 升0.3%至1.6995美元，为5月6日触及1.6997高位以来的高点。若升穿1.6997，英镑将创2009年8月以来高位，多头目前上看1.70关口。

“英镑仍与市场利率预期变化密切相关，就像短期货币市场利率所表现的那样。我们预计英镑将上扬，我们仍上看1.75，”摩根士丹利在报告中称。(完)

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