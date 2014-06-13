《路透晚报》--6月13日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：企业税调降憧憬激励大盘收高，伊拉克因素带动石油股劲扬

日本股市日经指数周五收高，由盘初触及的两周半低点反弹，因时事通讯社报导称，首相安倍晋三计划周五稍晚宣布有关调降企业税的政策。日经指数收涨0.8%，至15,097.84点，稍早曾跌至14,830.99，创6月2日以来最低。日经指数本周共涨0.1%，连续第四周录得涨幅。东证股价指数涨0.5%，至1,243.97点，JPX日经400指数涨0.5%，至11,323.47点。

--中国股市：沪综指收升至近两个月新高，经济显企稳迹象提振大盘

中国股市沪综指收升至近两个月新高。分析师指出，近日公布的中国经济数据印证国内经济总体正在企稳，今日在银行等权重板块领涨效应下，大盘继续反弹之路。沪综指收报2,070.715点，涨19.002点或0.93%，此前收盘高点为4月22日的2,072.83点；该指数全周上涨2.01%，亦创下4月中以来最大单周涨幅。上证A股今日成交额825亿元人民币，较上日的692亿元增近两成。

--香港股市：H股实现周线五连涨，受银行板块提振

香港股市恒生国企指数本周实现连续第五周上涨，为2012年初以来最长的连涨周数，受助于银行板块。恒生指数收升0.6%至23,319.17点，周线涨幅为1.6%。恒生国企指数涨0.8%，本周累计上扬1.7%。

--汇市：美元/日圆小升，英国央行总裁提早加息言论推高英镑

美元兑日圆升约0.3%，市场关注日本央行周五发布的最新政策言论；英镑大涨，因英国央行意外暗示可能今年加息。英镑兑欧元升至19个月高位，兑美元逼近关键的阻力位约1.70，上涨约1%。美元兑日圆上涨约0.3%至101.97日圆，周四曾跌至101.60日圆。美元/日圆在日本央行政策决议公布前升至日高101.83日圆，但在决议公布后反应不大。

--欧元债市：德国公债盘初走疲，英国升息前景令其承压

德国公债收益率小幅上涨，追随英国公债走势，此前英国央行总裁卡尼说，升息时间可能早于金融市场所预期。德国公债期货开盘时下跌多达43跳动点，现货市场开盘之后期货略有回升。10年期德债收益率上涨1个基点至1.4%。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债均上涨1个基点，分别报2.69%、2.81%和3.37%。

--国际油市：布兰特原油逼近114美元，受伊拉克供应中断担忧推动

布兰特原油期货接近每桶114美元的九个月高点，供应中断担忧成为主要影响因素。此前，逊尼派穆斯林武装分子逼近伊拉克首都巴格达，美国威胁要采取军事行动。0856GMT，布兰特原油上升0.63美元，报每桶113.65美元。美国7月原油合约上涨0.61美元，报107.14美元。

--全球金市：钯金和铂金略作反弹，南非工会与矿商即将达成工资协议