中国证券：证监会称中金承销奥赛康时违反相关规定，对其出具警示函

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透上海6月13日 - 中国证监会新闻发言人周五表示，中国国际金融有限公司在承销奥赛康新股时违反相关规定，决定对中金公司采取出具警示函的监管措施。
证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上表示，中金公司指使财经公关公司撰写相关文章，宣传奥赛康估值不高、后市看涨的言论，此行为违反了相关规定。
他说，该决定已下发至中金公司，证券业协会还将对中金公司相关主体采取相关措施。
原定于1月10日网上申购的奥赛康当天紧急叫停发行程序，其发行市盈率高达67倍。公司当时公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机重启。目前奥赛康仍未重启其发行程序。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)