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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 16:24 BJT

中国证券：证监会称中金承销奥赛康时违反相关规定，对其出具警示函

路透上海6月13日 - 中国证监会新闻发言人周五表示，中国国际金融有限公司在承销奥赛康新股时违反相关规定，决定对中金公司采取出具警示函的监管措施。

证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上表示，中金公司指使财经公关公司撰写相关文章，宣传奥赛康估值不高、后市看涨的言论，此行为违反了相关规定。

他说，该决定已下发至中金公司，证券业协会还将对中金公司相关主体采取相关措施。

原定于1月10日网上申购的奥赛康当天紧急叫停发行程序，其发行市盈率高达67倍。公司当时公告称，考虑到本次IPO规模和老股转让规模较大，经与主承销商中金公司协商，决定暂缓本次发行，未来将择机重启。目前奥赛康仍未重启其发行程序。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
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