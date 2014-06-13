中国证券：证监会称中金承销奥赛康时违反相关规定，对其出具警示函

路透上海6月13日 - 中国证监会新闻发言人周五表示，中国国际金融有限公司在承销奥赛康新股时违反相关规定，决定对中金公司采取出具警示函的监管措施。

证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上表示，中金公司指使财经公关公司撰写相关文章，宣传奥赛康估值不高、后市看涨的言论，此行为违反了相关规定。

他说，该决定已下发至中金公司，证券业协会还将对中金公司相关主体采取相关措施。