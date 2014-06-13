《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增184.5亿台币，中止连三周减少

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透台北6月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增184.5亿台币，中止连三周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,693.9亿台币。上周存单发行余额净减16.8亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
6/09 3,154.00 3,353.00 +199.00
6/10 968.00 966.50 -1.50
6/11 791.50 789.50 -2.00
6/12 3,392.00 3,388.00 -4.00
6/13 3,637.50 3,630.50 -7.00
--------------------------------------------------
总计 11,943.00 12,127.50 +184.50
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
6/09 64.00 13.00
6/10 33.00 12.00
6/11 17.50 5.00
6/12 61.00 15.00
6/13 58.00 11.00
-------------------------------------------------
总计 233.50 56.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)