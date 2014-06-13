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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 16:53 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增184.5亿台币，中止连三周减少

路透台北6月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增184.5亿台币，中止连三周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)7,693.9亿台币。上周存单发行余额净减16.8亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

6/09 3,154.00 3,353.00 +199.00

6/10 968.00 966.50 -1.50

6/11 791.50 789.50 -2.00

6/12 3,392.00 3,388.00 -4.00

6/13 3,637.50 3,630.50 -7.00

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总计 11,943.00 12,127.50 +184.50

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

6/09 64.00 13.00

6/10 33.00 12.00

6/11 17.50 5.00

6/12 61.00 15.00

6/13 58.00 11.00

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总计 233.50 56.00 (完) (记者 董永年; 审校 高洁如)
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