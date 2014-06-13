新兴汇市：人民币跳涨支撑亚币抵销伊拉克疑虑，泰铢升至三周高位

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
中国经济显现趋稳迹象，使得央行让汇率重返逐步升值轨道的希望升温。中国人行今年稍早曾让人民币汇率大幅修正，令投机客受创。
中国5月零售销售同比增幅为12月以来最快。
人民币兑美元周线上涨0.7%，受中国人行连日强劲的汇率中间价定价激励。
由于亚洲经济相当依赖中国，许多新兴亚洲货币倾向追随人民币的走势。
泰铢兑美元上涨0.6%，印尼卢比兑美元 则升0.4%。
韩元兑美元 上涨0.3%，坡元兑美元 也有类似涨幅。
台币兑美元 周线收高0.1%。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 101.88 101.71 -0.17 +3.34 105.28
坡元 1.2483 1.2480 -0.02 +1.19 1.2632
台币 30.053 30.045 -0.03 -0.34 29.950
韩元 1017.72 1017.70 -0.00 +3.70 1055.40
泰铢 32.39 32.45 +0.19 +1.45 32.86
菲律宾披索 43.80 43.82 +0.06 +1.38 44.40
印尼卢比 11783.00 11786.00 +0.03 +3.20 12160.00
印度卢比 59.56 59.25 -0.52 +3.76 61.80
马币 3.2150 3.2080 -0.22 +1.88 3.2755
人民币 6.2097 6.2185 +0.14 -2.51 6.0539
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍/王冠中; 审校 张若琪/于春红)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)