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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 16:39 BJT

新兴汇市：人民币跳涨支撑亚币抵销伊拉克疑虑，泰铢升至三周高位

中国经济显现趋稳迹象，使得央行让汇率重返逐步升值轨道的希望升温。中国人行今年稍早曾让人民币汇率大幅修正，令投机客受创。

中国5月零售销售同比增幅为12月以来最快。

人民币兑美元周线上涨0.7%，受中国人行连日强劲的汇率中间价定价激励。

由于亚洲经济相当依赖中国，许多新兴亚洲货币倾向追随人民币的走势。

泰铢兑美元上涨0.6%，印尼卢比兑美元 则升0.4%。

韩元兑美元 上涨0.3%，坡元兑美元 也有类似涨幅。

台币兑美元 周线收高0.1%。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 101.88 101.71 -0.17 +3.34 105.28

坡元 1.2483 1.2480 -0.02 +1.19 1.2632

台币 30.053 30.045 -0.03 -0.34 29.950

韩元 1017.72 1017.70 -0.00 +3.70 1055.40

泰铢 32.39 32.45 +0.19 +1.45 32.86

菲律宾披索 43.80 43.82 +0.06 +1.38 44.40

印尼卢比 11783.00 11786.00 +0.03 +3.20 12160.00

印度卢比 59.56 59.25 -0.52 +3.76 61.80

马币 3.2150 3.2080 -0.22 +1.88 3.2755

人民币 6.2097 6.2185 +0.14 -2.51 6.0539

(完)

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