中国基金：证监会力挺基金业创新发展，支持自主开发跨境跨市场公募产品

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透北京6月13日 - 中国证监会近日发布推进证券投资基金行业创新发展意见，加快基金管理公司向现代资产管理机构转型，并支持业务产品创新，支持有条件的机构自主开发跨境跨市场、覆盖不同资产类别、多元化投资策略、差异化收费结构与收费水平的公募基金产品。
证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上指出，未来将鼓励公募基金在投资范围、投资市场、投资策略等方面进行创新，支持商业银行、证券公司等机构发售以公募基金为投资标的的理财产品。鼓励基金公司与互联网企业展开多种形式的合作。
在建设现代资产管理机构方面，创新意见称，将鼓励综合性集团化大型资管机构与专业化、特色化中小型资管机构并存，鼓励基金管理公司业务外包，支持基金公司混合所有制改革，支持建立专业人士持股。适时逐步放宽外资持股比例限制。
未来还将清理精简公募基金法规，完善以信息披露为中心的公募基金注册制，积极推动私募投资基金管理暂行条例，同时要分类别、渐进式探索资产管理业务“负面清单”，充分发挥市场机制的决定性作用，鼓励各类符合条件的主体申请公募基金管理牌照。
他介绍称，截止5月底，中国公募基金管理资产规模达3.92万亿元人民币，已超过2007年3.3万亿元的历史最高峰值，是A股市场最主要的专业机构投资者。但目前基金业尚存在一些问题，例如基金投资受持有人申赎影响较大；高管和基金经理流动频繁，管理层目标短期化；从业人员内幕交易时有发行等。（完） (发稿 张晓翀；撰写 林琦; 审校 黄凯)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)