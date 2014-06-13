中国基金：证监会力挺基金业创新发展，支持自主开发跨境跨市场公募产品

路透北京6月13日 - 中国证监会近日发布推进证券投资基金行业创新发展意见，加快基金管理公司向现代资产管理机构转型，并支持业务产品创新，支持有条件的机构自主开发跨境跨市场、覆盖不同资产类别、多元化投资策略、差异化收费结构与收费水平的公募基金产品。

证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上指出，未来将鼓励公募基金在投资范围、投资市场、投资策略等方面进行创新，支持商业银行、证券公司等机构发售以公募基金为投资标的的理财产品。鼓励基金公司与互联网企业展开多种形式的合作。

在建设现代资产管理机构方面，创新意见称，将鼓励综合性集团化大型资管机构与专业化、特色化中小型资管机构并存，鼓励基金管理公司业务外包，支持基金公司混合所有制改革，支持建立专业人士持股。适时逐步放宽外资持股比例限制。

未来还将清理精简公募基金法规，完善以信息披露为中心的公募基金注册制，积极推动私募投资基金管理暂行条例，同时要分类别、渐进式探索资产管理业务“负面清单”，充分发挥市场机制的决定性作用，鼓励各类符合条件的主体申请公募基金管理牌照。