版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 16:45 BJT

中国基金：证监会力挺基金业创新发展，支持自主开发跨境跨市场公募产品

路透北京6月13日 - 中国证监会近日发布推进证券投资基金行业创新发展意见，加快基金管理公司向现代资产管理机构转型，并支持业务产品创新，支持有条件的机构自主开发跨境跨市场、覆盖不同资产类别、多元化投资策略、差异化收费结构与收费水平的公募基金产品。

证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上指出，未来将鼓励公募基金在投资范围、投资市场、投资策略等方面进行创新，支持商业银行、证券公司等机构发售以公募基金为投资标的的理财产品。鼓励基金公司与互联网企业展开多种形式的合作。

在建设现代资产管理机构方面，创新意见称，将鼓励综合性集团化大型资管机构与专业化、特色化中小型资管机构并存，鼓励基金管理公司业务外包，支持基金公司混合所有制改革，支持建立专业人士持股。适时逐步放宽外资持股比例限制。

未来还将清理精简公募基金法规，完善以信息披露为中心的公募基金注册制，积极推动私募投资基金管理暂行条例，同时要分类别、渐进式探索资产管理业务“负面清单”，充分发挥市场机制的决定性作用，鼓励各类符合条件的主体申请公募基金管理牌照。

他介绍称，截止5月底，中国公募基金管理资产规模达3.92万亿元人民币，已超过2007年3.3万亿元的历史最高峰值，是A股市场最主要的专业机构投资者。但目前基金业尚存在一些问题，例如基金投资受持有人申赎影响较大；高管和基金经理流动频繁，管理层目标短期化；从业人员内幕交易时有发行等。（完） (发稿 张晓翀；撰写　林琦; 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐