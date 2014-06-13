《中国债市每日综述》现券收益率及IRS午后转跌，因房地产投资数据不力

* 现券收益率及IRS午后转跌

* 5月房地产投资数据明显回落，稳增长政策有必要加码

* 现券买盘主要集中在中长端

* 受半年末时点限制，现券短线预计盘整为主

路透上海6月13日 - 中国银行间债市现券收益率及IRS周五午后均转为下行，因统计局公布的5月宏观数据中，房地产投资数据明显回落，机构认为稳增长政策力度有必要继续加码，现券买盘亦主要集中在中长端。

市场人士并指出，除房地产数据外，工业和消费等数据仍好于预期，显示稳增长政策见效，不排除后续市场风险偏好会逐步上升，而目前来看，现券因受半年末时点限制，短期预计盘整为主。

“下午收益率下来了，(比上日收盘)跌了2-3个bp，主要是中长端，但也就是小波动一下，不是大趋势。”上海一大型券商交易员称。

国家统计局周五公布，中国1-5月房地产开发投资同比增长14.7%，自前四月增速16.4%进一步下滑，亦远不及去年全年近20%的增速，凸显房地产下行风险仍未消除，依然是中国经济增长的最大不确定因素。

上述交易员指出，房地产投资数据增长不力，引发部分机构入场，但其个人认为，从本周一系列数据分析，前期定向刺激政策逐渐发力，经济企稳预期或将逐步增强，近期股市表现亦颇为强劲，市场风险偏好正在上升，在无明显利好提振下，债市可能会盘整一段时间。

统计局午后公布了5月工业增加值同比增长8.8%，与预期持平，社会消费品零售总额同比增长12.5%，1-5月固定资产投资同比增长17.2%，后两者同比增速均高于预估值，分析师认为稳增长政策起了作用。

中国股市沪综指 周五收升至近两个月新高，本周累计上涨2%，创两个月最大单周涨幅，因经济数据印证国内经济总体正在企稳，今日在银行等权重板块领涨效应下，大盘继续反弹之路。

广发银行交易员吴思捷则认为，房地产投资疲软，前五月的固定资产投资亦未见明显好转，“一直以来经济增长主要都是靠房地产为主的，但今年表外业务的发展也明显弱于去年，下一个经济增长点在哪里？债市向好的方向暂时没有改变。”

中国央行周四公布数据显示，5月新增人民币贷款意外创下逾10年同期新高，M2增速亦优于预期升至年内高点，显示监管层此前一系列"定向发力"的刺激政策初现成效，政策全面宽松必要性再降，唯社会融资规模环比继续回落，尚难言实体经济需求已显有效回升。

剩余期限约9.61年的国开行固息金融债140205券最新成交收益率 为4.93%，上日尾盘为4.95%,数据公布前曾攀高至4.975%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 收报94.43元人民币，较上日结算价涨0.03元或0.03%。单日成交2,430手，上日成交量为1,348手。

**乐观情绪弥漫**

中国银行间资金市场周五七天回购加权利率波动略增，跌幅超过10个基点(bp)，隔夜及14天品种则变化微弱。下周将有定向降准资金释放，加之央行维稳意图仍在，市场对月末前乐观情绪持续弥漫。

中国央行将从下周一(16日)起，对符合审慎经营要求且“三农”和小微企业贷款达到一定比例的商业银行(不含2014年4月25日已下调过准备金率的机构)下调人民币存款准备金率0.5个百分点。

上海一券商交易员称，今日资金供给充分，七天及以内期限占主导。“1M的也有上门问是否需要的。”

她并表示，在可跨月资金方面，近日供给虽有渐增势头，唯抵押品多要求利率产品，给持有信用债居多的券商类机构增加一定难度。

为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，中国人民银行公开市场本周连续第五周净投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,401.92亿元，上日为9,086.87亿元；其中，隔夜品种成交7,393.12亿元，上日为7,789.39亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6087 2.6086 +0.01 7,789.39

七天 3.1637 3.1525 +1.12 810.98

14天 3.2367 3.2449 -0.82 179.34

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.6117 2.6087 +0.30 7,393.12

七天 3.0474 3.1637 -11.63 618.31

14天 3.2318 3.2367 -0.49 223.15

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0450 3.7100 -66.50 2,683.98

七天 3.0200 3.0500 -3.00 309.61

14天 3.6050 3.4000 +20.50 40.48

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6300 2.6400 -1.00 --

七天 3.0800 3.2000 -12.00 --

14天 3.2690 3.2500 +1.90 --

Shibor

其中:隔夜 2.6000 2.5970 +0.30 --

七天 3.0400 3.1540 -11.40 --

三个月 4.7794 4.7862 -0.68 --