香港基金：嘉民香港物流基金发4亿美元欧洲中期票据，获4.5倍超额认购

据汤森路透旗下IFR周五报导，基于市场反响热烈，嘉民香港基金将发行额由原计划的2.5-3亿美元提高至4亿美元，中期票据票面利率为4.375%。资产管理机构、保险公司和养老基金购得发行量的82%。

公司新闻稿引述嘉民大中华区董事总经理彭菲力先生表示，“发行中期票据对于基金来说十分重要，尤其是在近期扩充物业组合后，发行中期票据可以优化其融资结构。中期票据的发行与嘉民香港物流基金在延长债务年期、分散融资渠道方面的策略是一致的。” 截至3月底，嘉民香港物流基金的资产组合达192亿港元，成为香港最领先的多元化现代仓储及物流空间供应商。该基金已获得标准普尔给予“BBB+”的长期企业信贷评级，展望为“稳定”。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)