香港基金：嘉民香港物流基金发4亿美元欧洲中期票据，获4.5倍超额认购

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透上海6月13日 - 全球最大上市工业及商业地产基金管理公司之一的嘉民集团 周五宣布，旗下嘉民香港物流基金发行了4亿美元欧洲中期票据，并获得超过4.5倍超额认购，所获资金用于偿还现有债务。
据汤森路透旗下IFR周五报导，基于市场反响热烈，嘉民香港基金将发行额由原计划的2.5-3亿美元提高至4亿美元，中期票据票面利率为4.375%。资产管理机构、保险公司和养老基金购得发行量的82%。
公司新闻稿引述嘉民大中华区董事总经理彭菲力先生表示，“发行中期票据对于基金来说十分重要，尤其是在近期扩充物业组合后，发行中期票据可以优化其融资结构。中期票据的发行与嘉民香港物流基金在延长债务年期、分散融资渠道方面的策略是一致的。” 截至3月底，嘉民香港物流基金的资产组合达192亿港元，成为香港最领先的多元化现代仓储及物流空间供应商。该基金已获得标准普尔给予“BBB+”的长期企业信贷评级，展望为“稳定”。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)