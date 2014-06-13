日本公明党同意考虑修宪折中方案

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月13日 （记者 Nobuhiro Kubo/Kiyoshi Takenaka） - 日本公明党同意考虑一项关于修改和平宪法的折中方案，这让首相安倍晋三在修宪以解禁集体自卫权的道路又前进了一步。公明党是日本自民党执政联盟的合作伙伴。
如果能够达成协议，将会是朝着实现安倍放松宪法限制目标迈进的一大步。
公明党对解禁集体自卫权持谨慎态度，但该党官员周五同意考虑一个新方案，即允许修改宪法，同时在理论上限制可实施的情形。
”我希望在党内进行充分讨论，“公明党副党魁北侧一雄（Kazuo Kitagawa）在结束最新一轮谈判后对记者说。在最新一轮谈判中，自民党副总裁高村正彦（Masahiko Komura）提出上述新方案。
公明党面临来自安倍的压力日益增大。推动放松和平宪法限制，是安倍保守议程的中心。（完）
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)