日本公明党同意考虑修宪折中方案

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京6月13日 （记者 Nobuhiro Kubo/Kiyoshi Takenaka） - 日本公明党同意考虑一项关于修改和平宪法的折中方案，这让首相安倍晋三在修宪以解禁集体自卫权的道路又前进了一步。公明党是日本自民党执政联盟的合作伙伴。

如果能够达成协议，将会是朝着实现安倍放松宪法限制目标迈进的一大步。

公明党对解禁集体自卫权持谨慎态度，但该党官员周五同意考虑一个新方案，即允许修改宪法，同时在理论上限制可实施的情形。

”我希望在党内进行充分讨论，“公明党副党魁北侧一雄（Kazuo Kitagawa）在结束最新一轮谈判后对记者说。在最新一轮谈判中，自民党副总裁高村正彦（Masahiko Komura）提出上述新方案。