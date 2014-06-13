全球贵金属：6月12日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓量保持不变

标题新闻：因就业数据反弹维持美Q2成长约3%预期，料联储6月升息且升息预期转趋鹰派-摩根大通
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四的黄金持仓量持平周三，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量也保持不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 25,305,269.4 6月12日 25,305,269.4 6月11日 0 0.00%
iShares 331,851,084.2 6月12日 331,851,084.2 6月11日 0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h) (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选