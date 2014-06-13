金属期市：伦敦期铜恐连续第三周录得跌幅，因中国需求高峰已过

“我们今日了结了获利，非常高兴，但鉴于铜价在目前水准有强劲支撑，买家可以在下半年入场。”

他补充说，市场亦将关注中国的一系列数据。中国周五公布的投资、工业和消费数据保持总体平稳，显示稳增长的微刺激政策已在发挥作用，经济有企稳改善的迹象。不过房地产投资持续下降并累及与其相关领域，仍是下拉中国经济的主要动因。5月规模以上工业增加值同比增长8.8%，消费增长12.5%。