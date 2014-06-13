金属期市：伦敦期铜恐连续第三周录得跌幅，因中国需求高峰已过

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
“我们今日了结了获利，非常高兴，但鉴于铜价在目前水准有强劲支撑，买家可以在下半年入场。”
他补充说，市场亦将关注中国的一系列数据。中国周五公布的投资、工业和消费数据保持总体平稳，显示稳增长的微刺激政策已在发挥作用，经济有企稳改善的迹象。不过房地产投资持续下降并累及与其相关领域，仍是下拉中国经济的主要动因。5月规模以上工业增加值同比增长8.8%，消费增长12.5%。
0747GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.5%至每吨6,650.25美元。上日收低1%，并触及六周低点6,620美元。
上海期交所8月期铜 涨0.2%，至47,730元人民币(7,700美元)。
印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)周五说，他计划与外国大型铜矿企业的高层会面，希望能就一项争议性税负达成协议。这项争议已经导致印尼精矿出口停滞了五个月。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/张涛；审校 张若琪/艾茂林)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)