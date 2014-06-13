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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 17:36 BJT

金属期市：伦敦期铜恐连续第三周录得跌幅，因中国需求高峰已过

“我们今日了结了获利，非常高兴，但鉴于铜价在目前水准有强劲支撑，买家可以在下半年入场。”

他补充说，市场亦将关注中国的一系列数据。中国周五公布的投资、工业和消费数据保持总体平稳，显示稳增长的微刺激政策已在发挥作用，经济有企稳改善的迹象。不过房地产投资持续下降并累及与其相关领域，仍是下拉中国经济的主要动因。5月规模以上工业增加值同比增长8.8%，消费增长12.5%。

0747GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.5%至每吨6,650.25美元。上日收低1%，并触及六周低点6,620美元。

上海期交所8月期铜 涨0.2%，至47,730元人民币(7,700美元)。

印尼经济统筹部长丹绒(Chairul Tanjung)周五说，他计划与外国大型铜矿企业的高层会面，希望能就一项争议性税负达成协议。这项争议已经导致印尼精矿出口停滞了五个月。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍/张涛；审校 张若琪/艾茂林)
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