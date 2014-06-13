基金产业：领航在香港推出三支全新ETF，贯彻低成本卖点

路透香港6月13日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周五在香港推出三支全新的交易所买卖基金（ETF），以提供投资于日本和欧洲市场以及亚洲高息股的机会，并贯彻低成本之卖点。

领航集团旗下领航投资是次推出ETF分别是领航富时发展欧洲指数ETF 、领航富时日本指数ETF 以及领航富时亚洲（日本除外）高股息率指数ETF ，截至周四（12日）为止基金总值分别为0.78、0.79及1.16亿港元。

领航亚洲区交易所买卖基金部主管雍德伦（Douglas M. Yones）在记者会上称，三支ETF的开支比率均为市场上同类产品之中最低，除了高股息率指数ETF的每年总开支比率为0.45%之外，其他两支ETF均为0.25%。

“愈来愈多互惠基金投资者利用ETF来捕捉短期机会，作为长线部署之补充。”他并称，预期这个趋势将会持续。

领航同时为全球第三大ETF供应商，其产品均为实物证券，故追踪误差较低，且产品均以低成本见称。

该公司去年首次在香港推出一支ETF--领航富时亚洲（日本除外）指数ETF ，主要投资于日本以外11个亚洲已发展及新兴市场的股票，每年总开支比率为0.38%。

领航国际业务总裁诺里斯（James Norris）称，公司致力于香港及区内建立更强大的业务据点，而今天推出的新ETF产品正是达致此目标的重要一步。他并指出，ETF是资产管理行业（包括于亚洲）其中一个增长最迅速的产品类别，于过去5年，亚太区ETF的资产增长逾两倍，而亚太区ETF的数目则增加逾三倍。

领航于1975年在美国成立，现时在全球管理的资产总额为2.86万亿美元，其中ETF资产3,580亿美元；在美国提供超过170只基金，另有70多只非美国市场基金。（完）