离岸人民币：-苏州工业园与新加坡开展跨境人民币贷款等试点启动--央行

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透香港6月13日 - 中国央行南京分行周五称，中国央行已批复，同意江苏省苏州工业园区与新加坡银行机构开展跨境人民币贷款等四项跨境人民币创新业务试点。
刊登在南京分行网站新闻稿称，此次获批在苏州工业园区开展的跨境人民币创新业务包括新加坡银行机构对园区企业发放跨境人民币贷款、股权投资基金人民币对外投资、园区内企业到新加坡发行人民币债券、个人经常项下及对外直接投资项下跨境人民币业务。
去年10月，中国和新加坡双边合作联合委员会举行会议并签署协议，中国给予新加坡500亿元的人民币合格境外投资者(RQFII)额度，使其成为香港、伦敦之后，第三个获批额度的地区。其他项目还包括指定苏州及天津两区研究双边跨境资金流动、推动中国企业直接上市。
央行南京分行表示，上述试点对推动跨境人民币业务的发展、支持苏州工业园区经济发展转型升级具重要意义，该行将积极组织做好试点各项工作。（完） (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)