离岸人民币：-苏州工业园与新加坡开展跨境人民币贷款等试点启动--央行

刊登在南京分行网站新闻稿称，此次获批在苏州工业园区开展的跨境人民币创新业务包括新加坡银行机构对园区企业发放跨境人民币贷款、股权投资基金人民币对外投资、园区内企业到新加坡发行人民币债券、个人经常项下及对外直接投资项下跨境人民币业务。

去年10月，中国和新加坡双边合作联合委员会举行会议并签署协议，中国给予新加坡500亿元的人民币合格境外投资者(RQFII)额度，使其成为香港、伦敦之后，第三个获批额度的地区。其他项目还包括指定苏州及天津两区研究双边跨境资金流动、推动中国企业直接上市。