中港个股：东方航空向波音购买80架B737系列飞机，主要是B737MAX

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透上海6月13日 - 中国三大航空公司之一的东方航空股份有限公司 周五公告称，其与波音公司 周五签订购机协议，东航将购买80架B737系列飞机，主要是高效节能的B737MAX飞机。
公告显示，东航 购买的这批B737系列飞机机型包括B737-800和B737MAX。这些飞机计划于2016年至2020年分批交付于东航。东航还将向波音公司出售15架B737-300飞机和5架B757飞机。
公告称，根据市场公开报价，包括机身和发动机在内，80架B737系列飞机的基本价格合计约为73.87亿美元。不过，波音将向东航较大幅度的价格优惠。按去年底公司可用吨公里（ATK）计算，本次购买飞机交易将使公司的运力增长约13.49%。
东航称，公司购买了80架B737系列飞机，并与现有B737NG机队共同构建航班波，提高公司的运营效益。本次购买的B737系列飞机主要为B737 MAX系列，该种型号的飞机是波音公司推出的高效节能型机型，可以提高燃油效率从而节约运营成本。
而东航此次出售的15架B737-300飞机和B757飞机平均机龄分别为17.2年和9.6年，帐面价值共计15.2亿元。出售原因是这些飞机的平均机龄较长、飞机性能、客舱设施以及各类机载设备相对陈旧等原因导致这些机型航线竞争能力较弱，出售这些飞机有助于公司精简机队机型，优化机队结构，降低公司的单位运营成本。
东方航空A股周五收报2.32元人民币，涨0.01元或0.43%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)