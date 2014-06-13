亚洲橡胶：东京期胶反弹并创九个月来最大周线涨幅，因中国数据强劲

Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida说：“中国强劲的零售销售数据和东京股市坚挺，是橡胶市场上扬的背后原因。”

中国经济受一连串稳增长的微刺激政策带动终于放缓下行步伐。周五公布的投资消费均呈相对平稳态势，不过持续下滑的房地产投资仍是中国经济下行压力较大的最大不确定因素，并带动1-5月固定资产投资创下自2011年新统计口径以来的最低。中国国家统计局周五公布，5月工业增加值同比增长8.8%，社会消费品零售总额同比增长12.5%， 1-5月固定资产投资同比增长17.2%。1-5月房地产开发投资同比增14.7%，新开工面积降18.6%。

日本股市日经指数周五收高，由盘初触及的两周半低点反弹，因时事通讯社报导称，首相安倍晋三计划周五稍晚宣布有关调降企业税的政策。日经指数收涨0.8%，至15,097.84点，稍早曾跌至14,830.99，创6月2日以来最低。日经指数本周共涨0.1%，连续第四周录得涨幅。

Yoshida说：“尽管TOCOM橡胶市场周线大涨，但成交低迷。除非中国再公布一批稳健的数据，或是库存进一步下降，否则市场或很难保持涨势。”

上海期交所9月期胶 上涨135元人民币，收报每吨14,390元。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤168.00美分，上涨0.6美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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