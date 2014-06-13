亚洲橡胶：东京期胶反弹并创九个月来最大周线涨幅，因中国数据强劲

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
Dot Commodity商品分析师Satoru Yoshida说：“中国强劲的零售销售数据和东京股市坚挺，是橡胶市场上扬的背后原因。”
中国经济受一连串稳增长的微刺激政策带动终于放缓下行步伐。周五公布的投资消费均呈相对平稳态势，不过持续下滑的房地产投资仍是中国经济下行压力较大的最大不确定因素，并带动1-5月固定资产投资创下自2011年新统计口径以来的最低。中国国家统计局周五公布，5月工业增加值同比增长8.8%，社会消费品零售总额同比增长12.5%， 1-5月固定资产投资同比增长17.2%。1-5月房地产开发投资同比增14.7%，新开工面积降18.6%。
日本股市日经指数周五收高，由盘初触及的两周半低点反弹，因时事通讯社报导称，首相安倍晋三计划周五稍晚宣布有关调降企业税的政策。日经指数收涨0.8%，至15,097.84点，稍早曾跌至14,830.99，创6月2日以来最低。日经指数本周共涨0.1%，连续第四周录得涨幅。
Yoshida说：“尽管TOCOM橡胶市场周线大涨，但成交低迷。除非中国再公布一批稳健的数据，或是库存进一步下降，否则市场或很难保持涨势。”
上海期交所9月期胶 上涨135元人民币，收报每吨14,390元。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤168.00美分，上涨0.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 高琦/王洋; 审校 蔡美珍/田建华)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)