中国新股：IPO实际募集资金基本不应超出招股书披露的需求量--证监会

路透北京6月13日 - 针对市场普遍关注的新股发行超募问题，中国证监会周五表示，新股首次公开发行（IPO）过程中实际募集资金原则上不应超出招股书披露的募集资金需求量，募集资金需求量应与其生产资金规模、财务状况、管理能力和资本支出规划相适应。

证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上指出，证监会在核准发行过程中重点关注发行与承销方案是否符合承销办法的有关规定，老股转让计划是否符合《首次公开发行股票时公司股东公开发售股票暂行规定》关于公司首次公开发行股票应主要用于筹集企业资金发展需要的要求。

另外，在发行过程中，证监会还将持续关注发行人的实际募集资金情况，原则上实际募集资金不应超出招股书披露的募集资金需求量。发行人募集资金运用的信息披露是否符合证监会于2014年3月21日发布的《发行监管问答》募集资金运用信息披露的要求，募集资金需求量是否与其生产资金规模、财务状况、管理能力和资本支出规划相适应。

“在符合上述条件的前提下，我会将按过会时间、先后顺序核发批文。”邓舸表示。