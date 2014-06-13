中国新股：IPO实际募集资金基本不应超出招股书披露的需求量--证监会

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透北京6月13日 - 针对市场普遍关注的新股发行超募问题，中国证监会周五表示，新股首次公开发行（IPO）过程中实际募集资金原则上不应超出招股书披露的募集资金需求量，募集资金需求量应与其生产资金规模、财务状况、管理能力和资本支出规划相适应。
证监会新闻发言人邓舸在新闻例会上指出，证监会在核准发行过程中重点关注发行与承销方案是否符合承销办法的有关规定，老股转让计划是否符合《首次公开发行股票时公司股东公开发售股票暂行规定》关于公司首次公开发行股票应主要用于筹集企业资金发展需要的要求。
另外，在发行过程中，证监会还将持续关注发行人的实际募集资金情况，原则上实际募集资金不应超出招股书披露的募集资金需求量。发行人募集资金运用的信息披露是否符合证监会于2014年3月21日发布的《发行监管问答》募集资金运用信息披露的要求，募集资金需求量是否与其生产资金规模、财务状况、管理能力和资本支出规划相适应。
“在符合上述条件的前提下，我会将按过会时间、先后顺序核发批文。”邓舸表示。
此前，证监会对《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》主要作了如下修改，公司首次公开发行股票应主要用于筹集企业发展需要的资金。新股发行数量应根据企业实际的资金需求合理确定；公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。（完） (发稿 张晓翀; 审校 杨淑祯)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)