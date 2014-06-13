中国债市：IRS先涨后跌总体变化不大，关注度转向趋弱房地产投资和政策

路透北京6月13日 - 中国银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五先涨后跌总体变化不大。市场人士表示，近日公布的数据进一步验证了经济短期下行压力减轻的预期，其后机构关注度转向趋弱的房地产投资和政策进一步扶助预期，进而导致IRS上下午走势迥异。

"今天IRS整体变化不大，”北京一国有银行交易员称，“上午往上是受昨天数据的影响，对今天数据的预期也不错；下午数据出来后，数据有好有坏，房地产数据不算好，也有一些政策传闻。”

上海一银行资深交易员复盘了类似的市场变化逻辑，其指出，下午在数据公布的同时，近期周五特有的政策放松传言再次流出。个人认为基本面数据还不错，会加大IRS利率上行的可能性。

上述北京交易员则指出，短期内若央行无进一步宽松政策操作的话，IRS向下的空间小。

中国周五公布的投资、工业和消费数据保持总体平稳，显示稳增长的微刺激政策已在发挥作用，经济有企稳改善的迹象。不过房地产投资持续下降并累及与其相关领域，仍是下拉中国经济的主要动因。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.3927/3.4907 3.4940/3.5793 3.7220/3.8010 3.9460/4.0340 3.9361/4.2261

上日 3.3692/3.4675 3.4425/3.5263 3.6538/3.7325 3.8700/3.9650 3.8729/4.1379

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变动 +0.0235/+0.0232 +0.0515/+0.0530 +0.0682/+0.0685 +0.0760/+0.0690 +0.0632/+0.0882

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。