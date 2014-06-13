离岸人民币：新加坡计划7月推出人民币流动性工具

路透香港6月13日 - 新加坡计划推出一项工具提供人民币隔夜流动性，因使用人民币进行的贸易交易日益增加。

此举将有助于增强新加坡在离岸人民币业务竞争中的地位，也是人民币国际化努力的又一个进展。

新加坡金融管理局(MAS)在其网站上表示，这项工具将在7月1日推出。它将在任何具体日期，向在新加坡的金融机构提供至多50亿元人民币(8.053亿美元)的隔夜资金。

这项工具与金管局现有的人民币工具互补。现有工具允许银行借入定期人民币资金，用于贸易、直接投资和市场稳定目的。

“随着使用人民币的活动在新加坡不断增加，隔夜人民币流动性工具将有助于缓和金融机构每日结算时资金紧张情况。这将为人民币活动在新加坡继续扩张提供有利的环境，”金管局高层Jacqueline Loh表示。(完)