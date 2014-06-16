重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的(6月9日-13日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元即期汇率本周大幅波动后累计上涨0.64%，令年初至今的跌幅缩至2.52%， 同期中间价累计升值0.2%。中间价连续跳空上涨后现企稳之势，市场短期升值预期升温，且 周四时多家大行抛售美元令人民币迅速升值并突破6.22元技术关口。不过周五续升值至6.2 元时企业购汇出现令涨幅回收近百点子。 公开市场操作: --为应对半年末时点银行间市场的流动性考验，中国人民银行公开市场本周连续第五周净 投放；加上定向降准以及再贷款的配合，多重微刺激叠加继续营造着偏宽松的政策氛围。随 着资金源源不断地注入市场，半年末“钱景”相对乐观。 市场人士并认为，货币政策定向宽松的基调已基本确立，但在宏观政策仍将结构调整作 为重要任务，以及经济形势未现进一步恶化趋势的情况下，货币政策大规模放松的空间依旧 有限，根据经济变化采取相应的微刺激仍是接下来的主要政策取向。 债市: --中国银行间债市本周现券走势稳中略跌，期间央行再次定向降准提振一二级市场，不过 利好边际效益在递减，最后两个交易日，一方面央行公布的5月金融数据向好，引发部分机 构止盈离场，但此后房地产投资数据不佳，带动现券中长端买盘浮现，短线料仍以整理为主 。 票据: --受半年末因素影响，中国票据市场本周转贴价格有所上涨。交易员预计，月末前票据价 格仍有一定升压。不过若资金面保持平稳，现有信贷规模压力有限的情况下，较难出现剧烈 波动。 股市: --中国股市沪综指 本周累计上涨2%。在中国央行周一宣布定向降准，以及A股IPO 重启的利空逐步消化后，市场气氛向暖，而且近日公布的中国宏观数据显示经济正在企稳， 助于打消部分投资者疑虑，本周股指维持震荡盘升走势，周五沪综指收报2,070.715点。[.S SCN] 期市: --上海期铜当周震荡下滑，为连续第三周弱势。投资者担心主要消费国中国的需求状况， 且青岛港当地严查金融贸易融资事件持续发酵，市场恐慌情绪蔓延，铜价震荡下滑，主力8 月合约 周五收报47,730元，周跌1.1%。 --上海期金连续第二周小幅上扬。美国公布的就业数据符合预期，全球股市上涨以及实货 买需疲弱继续压制金价，投资者把目光都放在股市上，但本周最后几天因伊拉克局势动荡加 剧，带动金价在周五一度上涨至两周新高。上海期金主力1412合约 周五收报255.75 元，周升0.87%。(完) (整理 林琦/李宏薇/丁淑琴/李然/李文科；审校 张喜良)