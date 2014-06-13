中国能源：要抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设--国家主席

路透北京6月13日 - 中国国家主席习近平周五表示，要保障国家能源安全，必须推动能源生产和消费革命，坚决控制能源消费总量，抑制不合理能源消费。在采取国际最高安全标准、确保安全的前提下，抓紧启动东部沿海地区新的核电项目建设。

新华社援引他在中央财经领导小组第六次会议上的讲话称，推动能源体制革命，要还原能源商品属性，构建有效竞争的市场结构和市场体系，形成主要由市场决定能源价格的机制。转变政府对能源的监管方式，建立健全能源法治体系。

“务实推进一带一路能源合作，加大中亚、中东、美洲、非洲等油气的合作力度。”习近平称。

他强调，要加大油气资源勘探开发力度，加强油气管线、油气储备设施建设，完善能源应急体系和能力建设，完善能源统计制度。积极推进能源体制改革，抓紧制定电力体制改革和石油天然气体制改革总体方案，启动能源领域法律法规立改废工作。

同时，要抓紧制定2030年能源生产和消费革命战略，研究“十三五”能源规划。抓紧修订一批能效标准，只要是落后的都要加快修订，定期更新并真正执行。继续建设以电力外送为主的千万千瓦级大型煤电基地，提高煤电机组准入标准，对达不到节能减排标准的现役机组限期实施改造升级，继续发展远距离大容量输电技术。

习近平指出，中国面临着能源需求压力巨大、能源供给制约较多、能源生产和消费对生态环境损害严重、能源技术水平总体落后等挑战。必须从国家发展和安全的战略高度，审时度势，借势而为，找到顺应能源大势之道。