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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 18:58 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货溢价升至逾一周高点

路透新加坡6月13日 - 亚洲380-cst燃料油现货溢价周五跳升至逾一周高点，受现货交易溢价升高所支撑。

380-cst燃料油每吨较新加坡现货报价升水1.77美元，较周四升1.61美元。

新加坡贸易商兴隆以每吨较新加坡现货报价升水2.50美元，买进总量4万吨的380-cst燃料油，比联合石化及中国石油周四交易的升水水准高出约1美元。

价格升高背后的确切原因尚不清楚。

供应方面，交易商预期7月抵达新加坡的套利船货将较6月减少，因燃料油产出下滑，且西方炼厂进行岁修。

现货市场有四笔交易。

BP出售2万吨380-cst燃料油给兴隆，7月3-7日装运，每吨较新加坡现货报价升水2.50美元。

摩科瑞出售2万吨380-cst燃料油给兴隆，7月9-13日装运，每吨较新加坡现货报价升水2.50美元。

Gunvor向兴隆买进2万吨380-cst燃料油，6月28日至7月2日装运，每吨615美元。

KIB Energy出售2万吨180-cst燃料油给嘉能可，7月8-12日装运，每吨较新加坡6月平均现货报价升水1美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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