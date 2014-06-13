马来西亚期市：棕榈油期货中止三周连跌，受原油涨势提振

路透吉隆坡6月13日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，中止连续三周的跌势，受到原油价格走强的提振；买家在穆斯林斋月前及极高温的一周之后补充库存。

马来西亚8月棕榈油期货 上涨1.08%，收报每吨2,427马币(林吉特)，创指标合约2月26日以来单日最大百分比涨幅。

该合约自近八个月低点反弹，本周涨升0.53%，中止此前三周连跌。

周五整体成交量为42,111口，高于平常均值35,000口。

“必须记住原油看升，”吉隆坡一外资商品经纪商说。原油价格上扬，会使棕榈油作为生产生物柴油原料的吸引力升高。

穆斯林斋月在即，需求料将增加，也让棕榈油价格受惠。斋月期间种植工人休假，可能推迟收割并扰乱7月的供应。

交易商并称，过去五天马来西亚半岛酷热，可能是厄尔尼诺(圣婴)现象开始了，这也进一步干扰产出。

路透市场分析师王涛表示，技术面显示棕榈油料测试每吨2,437马币的阻力位，若突破该水准将上看2,487马币。(完)

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