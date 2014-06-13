马来西亚期市：棕榈油期货中止三周连跌，受原油涨势提振

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透吉隆坡6月13日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，中止连续三周的跌势，受到原油价格走强的提振；买家在穆斯林斋月前及极高温的一周之后补充库存。
马来西亚8月棕榈油期货 上涨1.08%，收报每吨2,427马币(林吉特)，创指标合约2月26日以来单日最大百分比涨幅。
该合约自近八个月低点反弹，本周涨升0.53%，中止此前三周连跌。
周五整体成交量为42,111口，高于平常均值35,000口。
“必须记住原油看升，”吉隆坡一外资商品经纪商说。原油价格上扬，会使棕榈油作为生产生物柴油原料的吸引力升高。
穆斯林斋月在即，需求料将增加，也让棕榈油价格受惠。斋月期间种植工人休假，可能推迟收割并扰乱7月的供应。
交易商并称，过去五天马来西亚半岛酷热，可能是厄尔尼诺(圣婴)现象开始了，这也进一步干扰产出。
路透市场分析师王涛表示，技术面显示棕榈油料测试每吨2,437马币的阻力位，若突破该水准将上看2,487马币。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王冠中)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)