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亚洲 | 2014年 6月 13日 星期五 19:04 BJT

东南亚股市：泰国股市下跌，海鲜食品生产商股票挫跌拖累大盘

路透曼谷6月13日 - 泰国股市周五下跌，虐待劳工的报导拖累海鲜食品生产商股价；印尼PT Telekomunikasi Indonesia 表现优于大盘，受财政部售股消息支撑。

泰国Charoen Pokphand Foods Pcl 、Thai Union Frozen Products Pcl 和Seafresh Industry 等个股卖压拖累大盘。

泰国SET指数 周五收低0.07%，本周下滑0.23%，为三周来首次周线下跌。

印尼股市 今日跌0.2%，周线亦跌0.2%，逆转前一周近1%的涨势。

越南股市 连续第六个交易日上涨，今日收高0.12%，周线上扬2.8%，为东南亚表现最佳的市场。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 426.44 -0.53 -0.12 +9.80 388.37

新加坡 3293.25 0.24 +0.01 +3.97 3167.43

马来西亚 1876.74 2.87 +0.15 +0.52 1866.96

泰国 1456.02 -1.00 -0.07 +12.11 1298.71

印尼 4926.66 -7.74 -0.16 +15.27 4274.18

菲律宾 6784.95 -24.23 -0.36 +15.20 5889.83

越南 574.48 0.71 +0.12 +13.84 504.63

(完)

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