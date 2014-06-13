东南亚股市：泰国股市下跌，海鲜食品生产商股票挫跌拖累大盘

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透曼谷6月13日 - 泰国股市周五下跌，虐待劳工的报导拖累海鲜食品生产商股价；印尼PT Telekomunikasi Indonesia 表现优于大盘，受财政部售股消息支撑。
泰国Charoen Pokphand Foods Pcl 、Thai Union Frozen Products Pcl 和Seafresh Industry 等个股卖压拖累大盘。
泰国SET指数 周五收低0.07%，本周下滑0.23%，为三周来首次周线下跌。
印尼股市 今日跌0.2%，周线亦跌0.2%，逆转前一周近1%的涨势。
越南股市 连续第六个交易日上涨，今日收高0.12%，周线上扬2.8%，为东南亚表现最佳的市场。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 426.44 -0.53 -0.12 +9.80 388.37
新加坡 3293.25 0.24 +0.01 +3.97 3167.43
马来西亚 1876.74 2.87 +0.15 +0.52 1866.96
泰国 1456.02 -1.00 -0.07 +12.11 1298.71
印尼 4926.66 -7.74 -0.16 +15.27 4274.18
菲律宾 6784.95 -24.23 -0.36 +15.20 5889.83
越南 574.48 0.71 +0.12 +13.84 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)