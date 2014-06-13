国际油市：亚洲柴油裂解价差升至两周高点，受夏季需求希望支撑

路透首尔6月13日 - 亚洲柴油裂解价差周五升至两周高点，因预期印尼和中东的夏季需求，可望在供应过剩的市场中吸收部分船货。

路透数据显示，亚洲柴油裂解价差上涨0.38美元至每桶14.46美元，为5月29日以来最高，当时报每桶15.01美元。

“应会有更多需求浮现，可略为提振市场，”新加坡一交易商称，但支撑力道可能不如去年，因供应太多，而需求仍旧疲弱。

亚洲今年柴油需求成长可能是1998年金融危机以来第二疲弱水准，因经济放缓和补贴减少，使得消费面临压力。

新加坡现货市场有两笔柴油交易，无航煤交易。

兴隆以平价水准，出售25万桶500ppm柴油给BB Energy，7月9-13日从新加坡装运。

联合石化以每桶贴水0.10美元水准，出售25万桶500ppm柴油给中国石油，7月6-10日从新加坡装运。(完)

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