国际油市：亚洲柴油裂解价差升至两周高点，受夏季需求希望支撑

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透首尔6月13日 - 亚洲柴油裂解价差周五升至两周高点，因预期印尼和中东的夏季需求，可望在供应过剩的市场中吸收部分船货。
路透数据显示，亚洲柴油裂解价差上涨0.38美元至每桶14.46美元，为5月29日以来最高，当时报每桶15.01美元。
“应会有更多需求浮现，可略为提振市场，”新加坡一交易商称，但支撑力道可能不如去年，因供应太多，而需求仍旧疲弱。
亚洲今年柴油需求成长可能是1998年金融危机以来第二疲弱水准，因经济放缓和补贴减少，使得消费面临压力。
新加坡现货市场有两笔柴油交易，无航煤交易。
兴隆以平价水准，出售25万桶500ppm柴油给BB Energy，7月9-13日从新加坡装运。
联合石化以每桶贴水0.10美元水准，出售25万桶500ppm柴油给中国石油，7月6-10日从新加坡装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)