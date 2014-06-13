国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，市场忧虑供应将增加

路透新加坡6月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五续跌，触及略逾一周低点每吨132.90美元，交易商称，因现货需求以及西方船货减少等因素，未能盖过供应可能增加的担忧。

马来西亚Titan买进2.25-3.00万吨7月16-25日交货的石脑油，成本加运费每吨较日本报价升水逾10美元。

该公司上日完成协商，买进最高达40万吨2014年7月至2015年6月交货的石脑油。

亚洲7月料接获约100万吨来自欧洲及地中海的石脑油，为2013年11月以来最低。

但到港船货减少预计无法提振卖方信心，因市场所有关注焦点均放在7月将有三座新的凝析油分流厂投产，将提高亚洲整体石脑油供应。

亚洲汽油裂解价差报每桶7.47美元，为五周低点，受库存充沛拖累，尽管新加坡轻质油品库存在6月5-11日间下滑。

台湾中油出售3万吨7月从高雄装运的汽油船货，离岸价格每桶较新加坡报价溢价约1美元。

新加坡现货市场无石脑油和汽油交易。(完)

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