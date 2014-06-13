国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，市场忧虑供应将增加

澳洲股市：连续第七日收高，创去年7月来最长一波升势
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
路透新加坡6月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五续跌，触及略逾一周低点每吨132.90美元，交易商称，因现货需求以及西方船货减少等因素，未能盖过供应可能增加的担忧。
马来西亚Titan买进2.25-3.00万吨7月16-25日交货的石脑油，成本加运费每吨较日本报价升水逾10美元。
该公司上日完成协商，买进最高达40万吨2014年7月至2015年6月交货的石脑油。
亚洲7月料接获约100万吨来自欧洲及地中海的石脑油，为2013年11月以来最低。
但到港船货减少预计无法提振卖方信心，因市场所有关注焦点均放在7月将有三座新的凝析油分流厂投产，将提高亚洲整体石脑油供应。
亚洲汽油裂解价差报每桶7.47美元，为五周低点，受库存充沛拖累，尽管新加坡轻质油品库存在6月5-11日间下滑。
台湾中油出售3万吨7月从高雄装运的汽油船货，离岸价格每桶较新加坡报价溢价约1美元。
新加坡现货市场无石脑油和汽油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%
东京电子是成交量第二大的热股，劲扬13.3%至2000年9月以来最高。富士通上涨8.4%，村田制作所上涨5.6%。(完) (编译 李春喜 审校 杜明霞)