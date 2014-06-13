欧元债市：德债上涨，因欧洲央行政策前景抵销英国提早升息的预期

* 德债在开盘下跌后反弹

* Eonia跌穿周一触及的纪录低位

* 欧洲央行管委魏德曼反对欧洲央行买入公债

路透伦敦6月13日 - 德债在周五开盘下跌后反弹，因投资者摆脱英国央行料将很快升息可能会对欧元区公债带来影响的担忧。

德债期货 周五开盘下跌最多43个跳动点，之前英国央行总裁卡尼暗示英国升息的时间可能早于市场预期。但在周五欧洲尾盘，德债上涨至145.55，日内攀升30个跳动点。

策略师表示，欧元区经济数据提供了最新证明，通胀处于令人警惕的低水平，肯定将导致欧洲央行和英国央行政策前景迥异。

“这些通缩压力暗示欧洲央行将在一段长时间保持低利率，对投资者而言，这是最重要的因素，”DZ Bank策略师Christian Lenk说。

欧元区低通胀问题一直集中在二线欧元区国家上，但周五，信贷评等最强的欧元区经济体之一的通胀数据也令人担忧。

芬兰5月消费者物价仅上升0.8%，低于上月的1.1%。德国5月通胀终值持平在初值的0.6%，一些分析师原本预期通胀将被上修。

德国10年期公债收益率 早盘小幅攀升，最新下跌2个基点，报1.4%。10年期德债/英债收益率差走宽，至1997年中来最宽水平。

西班牙 和意大利10年期公债收益率 下跌4个基点，分别报2.67%和2.79%。

西班牙和意大利公债较可比德债的收益率差目前分别报142和130个基点。

在货币市场，欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)报0.043%，低于欧洲央行实施负存款利率前周一触及的纪录低位。

不过，欧洲央行将买入公债的希望变得遥远，因欧洲央行(ECB)管委兼德国央行总裁魏德曼周四强调其反对购买政府公债的立场，称购债行动“对政府而言就像是裹着糖衣的毒药”，会损及央行执行政策职能的能力。 (完)

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