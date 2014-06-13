全球金市：薪资交易即将达成的希望打压钯金跌至一个月低位，黄金上涨

路透纽约/伦敦6月13日 - 钯金周五跌至一个月低位，延续上日录得约一年最大单日跌幅的颓势，投资者正等待南非历史上持续时间最长的矿业罢工即将结束的明确信号。

黄金在周四攀升1%后微幅上升。不过升幅受限，因市场预期伊拉克的安全状况将很快改善。

南非矿工与建筑业联盟(AMCU)领袖周五表示，他希望在周末和三大铂金企业会面，向他们提交工人对薪资提议的正式回应，这可能意味着持续了五个月的罢工即将结束。

分析师表示，铂金系金属（PGMs）上行仍有空间，因矿场恢复运作将需一个漫长且缓慢的过程。

1911 GMT，现货钯金 下跌1.2%，报每盎司812美元，之前触及5月16日来最低水平。本周，现货钯金下跌约3.5%，为1月以来最大跌幅。

现货铂金 下滑0.4%，至每盎司1,428.50美元。现货铂金周四下挫约3%，为2013年6月来最大单日跌幅。

现货金 涨0.2%，报每盎司1,275.39美元。纽约商品期货交易所(COMEX)-8月期金 收高0.10美元，报每盎司1,274.10美元。

现货银 升0.7%，报每盎司19.63美元。

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