南非汇市：兰特兑美元触及三个月低位，因惠誉和标准普尔调整南非评等

更正 -《独家新闻》黑石旗下GSO增持J. Crew债券，以得到有利可图的重组结果
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透约翰内斯堡6月13日 - 南非兰特兑美元周五短暂触及三个月低位，因评级机构惠誉下调南非评级展望，标准普尔下调南非主权信贷评等，消息打压兰特表现。
兰特兑美元 下挫1.3%，至3月底来最低的10.8100兰特，之前惠誉确认南非信贷评级为“BBB”，但评级展望从稳定下调至负面。惠誉表示，南非经济前景疲弱，且公共债务不断上升。
标准普尔将南非主权信贷评等由BBB下调至BBB-，表示担心南非铂金矿工罢工久拖不决造成的影响，加之南非面临国内需求和外在需求疲弱的问题。标准普尔的消息使兰特小幅下滑。
但在1754 GMT，兰特兑美元 反弹至10.6830兰特，较上日收位仅下跌0.11%。(完)
路透纽约5月1日 - 知情人士称，私募股权投资公司黑石集团旗下的信贷事业GSO Capital Partners正在增持美国服装零售商J. Crew Group Inc的债券，以期进行一笔有利可图的交易，此一交易也可能给予J. Crew更多时间以避免破产。
路透华盛顿5月1日 - 周日晚些时候美国国会谈判代表经过协商，就1万亿美元左右的联邦资金达成协议，这些资金有望避免美国政府本周晚些时候停摆，同时也会为特朗普许诺的军事强化策略提供首期资金。
路透东京5月1日 - 日本短期公债价格周一略下跌，此前日本央行削减对剩余期限三至五年的公债购买量；而假期即将来临，市场交投稀疏，整体人气迟滞。 指标10年期公债未有交易，10年期公债期货 收平，报151.02。 东京市场将从周三起因黄金周假期休市三天。一些亚洲和欧洲市场周一因假期休市。 日本央行周一在其例行购债操作中，将剩余期限三至五年的公债购买规模降至3,000亿 日圆(26.9亿美元)，前次为3,200亿日圆。 规模下降符合预期，据日本央行周五公布的例行购债操作细节，日本央行计划5月在每 次操作中买进2,500-3,500亿日圆剩余期限三到五年的日本公债，少于4月的3,000-4,000亿 日圆，以及3月的3,500-4,500亿日圆。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价