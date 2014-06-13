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债券 | 2014年 6月 14日 星期六 03:20 BJT

南非汇市：兰特兑美元触及三个月低位，因惠誉和标准普尔调整南非评等

路透约翰内斯堡6月13日 - 南非兰特兑美元周五短暂触及三个月低位，因评级机构惠誉下调南非评级展望，标准普尔下调南非主权信贷评等，消息打压兰特表现。

兰特兑美元 下挫1.3%，至3月底来最低的10.8100兰特，之前惠誉确认南非信贷评级为“BBB”，但评级展望从稳定下调至负面。惠誉表示，南非经济前景疲弱，且公共债务不断上升。

标准普尔将南非主权信贷评等由BBB下调至BBB-，表示担心南非铂金矿工罢工久拖不决造成的影响，加之南非面临国内需求和外在需求疲弱的问题。标准普尔的消息使兰特小幅下滑。

但在1754 GMT，兰特兑美元 反弹至10.6830兰特，较上日收位仅下跌0.11%。(完)
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