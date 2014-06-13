美国股市：道琼工业指数收升0.25%，Nasdaq指数收涨0.3%

标题新闻：最大原油对冲基金之一Andurand上周出清剩余多头仓位但未作空，仍看多基本面-消息
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路透纽约6月13日 - 美国股市周五微幅上涨，受科技产业的利好消息提振，但三大股指本周下跌，因伊拉克局势动荡令投资人不安。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升41.55点，或0.25%，至16,775.74点；标准普尔500指数 收高6.05点，或0.31%，至1,936.16点；Nasdaq指数 收涨13.02点，或0.3%，至4,310.65点。
本周，道指跌0.9%，标准普尔500指数下跌0.7%，Nasdaq指数下滑0.25%。(完)
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路透5月5日 - ACTIVISION BLIZZARD 被花旗列为苹果潜在收 购对象，此前公司在周四发布了季度业绩。 该股周五早盘上涨1.8%，触及54.75美元的纪录高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)