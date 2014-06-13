美国股市：道琼工业指数收升0.25%，Nasdaq指数收涨0.3%

路透纽约6月13日 - 美国股市周五微幅上涨，受科技产业的利好消息提振，但三大股指本周下跌，因伊拉克局势动荡令投资人不安。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升41.55点，或0.25%，至16,775.74点；标准普尔500指数 收高6.05点，或0.31%，至1,936.16点；Nasdaq指数 收涨13.02点，或0.3%，至4,310.65点。

本周，道指跌0.9%，标准普尔500指数下跌0.7%，Nasdaq指数下滑0.25%。(完)