国际油市：油价再次攀升，因伊拉克暴力冲突升级

* 布兰特原油本周升幅可能为2013年7月来最大

* 奥巴马排除向伊拉克派遣地面步队的可能性

* IEA淡化伊拉克出口突然受干扰的风险

路透纽约6月13日 - 原油价格周五上升至九个月新高，因对伊拉克动乱可能干扰该国石油出口的忧虑持续。

什叶派穆斯林最高宗教领袖Ayatollah Ali al-Sistani周五促请他的支持者武装起来，对抗南下向巴格达推进的逊尼派武装份子，增加伊拉克暴力冲突升级的可能性。

布兰特原油和美国原油本周上涨约4美元，升势在周五失去部份动能，因市场观望伊拉克暴力冲突是否会威胁巴格达南部炼油厂。

“目前市场正在寻找一个合理的价格区间，”WTRG Economics能源分析师James Williams表示，“如果武装份子到达伊拉克的产油区，那么，油价涨幅可能更大。”

布兰特原油期货 上涨0.39美元，收报113.41美元，此为9月9日来最高。美国原油 收升0.38美元，收报每桶106.91美元，为9月18日来最高。两份合约价差CL-LCO1=R收报6.50美元。

布兰特原油本周可能上升逾5%，为去年7月来最大周度升幅。美国原油本周升幅可能为12月来最大。

美国总统奥巴马周五表示，美国不会向伊拉克派遣地面步队，该国正在评估帮助伊拉克政府的其他选项。

国际能源署(IEA)在周五发表的月报中，淡化对伊拉克出口可能受到干扰的忧虑。

IEA表示，随着市场出现季节性需求激增，石油输出国组织(OPEC)今年下半年平均日产量需增加100万桶原油，才能使全球市场供需平衡。

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